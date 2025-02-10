Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Kim Hưng Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô F12, KDC Thới An, Đường Lê Thị Riêng Quân 12, HCM

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận

• Thiết kế kết cấu thép, kết cấu bê tông các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp

• Bóc tách khối lượng , triển khai hồ sơ thiết kế kỹ thuật, tính toán kết cấu, lập bản vẽ thiết kế thi công phần kết cấu thép .

• Chi tiết sẽ được trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ưu tiên có kinh nghiệm THIẾT KẾ KẾT CẤU THÉP từ 2 năm trở lên.

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp

• Thành thạo sử dụng phần mềm Autocad, phần mềm tính toán Sap2000, Etabs kết cấu theo tiêu chuẩn .

• Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

• Kỹ năng quản lý công việc và giải quyết vấn đề.

• Tâm huyết với công việc và Chịu được áp lực công việc.

Quyền lợi :

- Lương trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn tùy NĂNG LỰC BẢN THÂN

- Bảo hiểm y tế.

- Bảo hiểm xã hội.

- Bảo hiểm thất nghiệp.

Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Kim Hưng Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Kim Hưng Thịnh

