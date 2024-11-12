Tuyển DevOps Engineer Công ty VTC Online làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu

Mức lương 18 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng

- Vận hành và duy trì các hệ thống giám sát (monitoring), ghi log (logging), quản lý mã nguồn (SCM), và các công cụ điều phối (orchestration).

- Triển khai các dịch vụ mới trên nhiều nền tảng: hệ thống vật lý, máy ảo (VMs), container và hệ thống điều phối container (container orchestration).

- Thực hiện giám sát, đánh giá tải để phân tích và tối ưu hệ thống; cải thiện hiệu suất và khả năng mở rộng.

- Tự động hóa quy trình nâng cấp và triển khai dịch vụ qua pipeline CI/CD.

- Phối hợp với các nhóm phát triển và vận hành để nâng cấp, sửa lỗi và xác định các điểm yếu trong hệ thống, đề xuất giải pháp phù hợp.

- Tối thiểu 1 năm làm DevOps

Tại Công ty VTC Online Thì Được Hưởng Những Gì

o Mức lương hấp dẫn, đãi ngộ tốt (từ 18 - 30 triệu đồng/tháng chưa gồm phụ cấp)

o Trợ cấp ăn trưa và máy tính

o Thưởng: Tháng 13 + Thưởng hiệu suất

o Thưởng nóng cho CBNV có thành tích nổi trội xuất sắc

o 02 đợt đánh giá định kỳ trong năm

o Thưởng lễ tết: Giỗ Tổ, Ngày 30/4-1/5, Ngày 2/9, Tết Nguyên đán, Sinh nhật Công ty ...

o 12 ngày nghỉ phép năm hưởng nguyên lương

o Chế độ Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe đặc biệt

o Khám sức khỏe định kỳ 01 lần/năm

o Tham gia các hoạt động teambuilding, dã ngoại, du lịch thường niên

o Tham gia các chương trình đào tạo và được hỗ trợ chi phí đào tạo theo chính sách công ty

o Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động, khuyến khích khả năng sáng tạo của bản thân

o Có cơ hội thăng tiến phù hợp với năng lực chuyên môn

o Nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước

o Thời gian làm việc: 8h30 – 17h30 từ Thứ Hai - Thứ Sáu (nghỉ trưa: 12h00 – 13h00); nghỉ Thứ Bảy, CN

