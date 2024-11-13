Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Thực hiện kiểm tra, xác định nguyên nhân lỗi của sản phẩm, thiết bị tại nhà khách hàng.
Sửa chữa, thay thế linh kiện theo chính sách bảo hành của Công ty.
Tư vấn và giải đáp cho khách hàng về cách sửa chữa, khắc phục các lỗi đơn giản trong quá trình sử dụng sản phẩm và hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho khách.
Đề xuất các phương án, sáng kiến trong công việc giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho Công ty.
Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ Cao đẳng chuyên ngành Điện, Điện tử, Tự động hóa
Có hiểu biết về kỹ thuật sản phẩm: máy chạy bộ, ghế massage là một lợi thế
Có thể đi công tác tại các tỉnh lân cận từ 1-2 ngày
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, giao tiếp tốt
Có hiểu biết về kỹ thuật sản phẩm: máy chạy bộ, ghế massage là một lợi thế
Có thể đi công tác tại các tỉnh lân cận từ 1-2 ngày
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, giao tiếp tốt
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 12-15 Triệu ( Lương cứng + Doanh số + Phụ cấp đi lại, ăn trưa)
Môi trường làm việc dân chủ, thân thiện, năng động, được đào tạo để nâng cao trình độ, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Thời gian làm việc linh động theo sự điều phối của quản lý trực tiếp
Tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định
Hỗ trợ ăn trưa, được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Các đãi ngộ khác: thưởng và du lịch theo quy định của công ty
Cụ thể sẽ được trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn.
Môi trường làm việc dân chủ, thân thiện, năng động, được đào tạo để nâng cao trình độ, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Thời gian làm việc linh động theo sự điều phối của quản lý trực tiếp
Tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định
Hỗ trợ ăn trưa, được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Các đãi ngộ khác: thưởng và du lịch theo quy định của công ty
Cụ thể sẽ được trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI