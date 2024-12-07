Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Đăng Việt làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Đăng Việt
- Đà Nẵng:
- Đà Nẵng, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
Đọc bản vẽ, triển khai công tác thi công cho tổ đội, công nhân
Giám sát công tác thi công, xử lý các vấn đề ở hiện trường để đảm bảo thi công đạt tiến độ, chất lượng và an toàn lao động.
Làm việc với TVGS, CĐT, các đơn vị liên quan khác để nghiệm thu, xác nhận khối lượng hoặc xử lý các công việc phát sinh trong quá trình thi công.
Cập nhật, báo cáo tình trạng công tác thi công, lắp đặt và nghiệm thu do mình giám sát lên cấp trên
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban chỉ huy
Công trình ở Sơn Trà Đà Nẵng, văn phòng công ty ở Quận 1.
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng tốt Autocad và các phần mềm tin học văn phòng phục vụ công việc, biết sử dụng revit là 1 lợi thế
Có khả năng làm việc nhóm, có tinh thần trách nhiệm, chăm chỉ, chịu được áp lực công việc
Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Đăng Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm,Du Lịch
Phụ cấp, Chế độ thưởng, Công tác phí
Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo
Tăng lương, Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Đăng Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
