Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Đăng Việt làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 16 Triệu

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Đọc bản vẽ, triển khai công tác thi công cho tổ đội, công nhân

Giám sát công tác thi công, xử lý các vấn đề ở hiện trường để đảm bảo thi công đạt tiến độ, chất lượng và an toàn lao động.

Làm việc với TVGS, CĐT, các đơn vị liên quan khác để nghiệm thu, xác nhận khối lượng hoặc xử lý các công việc phát sinh trong quá trình thi công.

Cập nhật, báo cáo tình trạng công tác thi công, lắp đặt và nghiệm thu do mình giám sát lên cấp trên

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban chỉ huy

Công trình ở Sơn Trà Đà Nẵng, văn phòng công ty ở Quận 1.

Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học các ngành liên quan: Điện, Điện - điện nhẹ, Cấp thoát nước, Điều Hòa Không Khí, HVAC, PCCC, cơ khí... có ít nhất 01 năm làm giám sát (Hệ PCCC) tại các Công trình

Sử dụng tốt Autocad và các phần mềm tin học văn phòng phục vụ công việc, biết sử dụng revit là 1 lợi thế

Có khả năng làm việc nhóm, có tinh thần trách nhiệm, chăm chỉ, chịu được áp lực công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Đăng Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp Laptop

Chế độ bảo hiểm,Du Lịch

Phụ cấp, Chế độ thưởng, Công tác phí

Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo

Tăng lương, Phụ cấp thâm niên

Nghỉ phép năm

