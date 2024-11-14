Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Trường Thịnh Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Trường Thịnh Group
- Hồ Chí Minh:
- 881 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 15 - 50 Triệu
Địa điểm làm việc:
CN 1: 881 Phan Văn Trị, P.7, Gò Vấp
CN 2: 745/16 Quang Trung, Phường 12, Gò Vấp
CN 3: 383 Nguyễn Trọng Tuyển, P.2, Tân Bình
CN 4: 391 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
CN 5: 415A Song Hành, Trường Thọ, Thủ Đức
CN 6: 709 Nguyễn Xiển, P.Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức
CN 7: 264F Bạch Đằng, P.24, Bình Thạnh
CN 8: 644 Lũy Bán Bích, Tân Thành, Tân Phú
CN 9: 318 Đ. Lê Văn Lương, Tân Quy, Quận 7
CN 10: 362 Đường 3/2, P.12, Q.10
CN 11:142 Hoàng Văn Thụ, P.9, Phú Nhuận
CN 12: 853 Tỉnh Lộ 10, Bình Trị Đông B, Bình Tân
Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Khả năng tư duy chuẩn đoán lỗi và sự cố tốt
- Kỹ năng giao tiếp, khả năng truyền đạt hướng dẫn AE kỹ thuật
- Chịu áp lực công việc.
Tại Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Trường Thịnh Group Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Trường Thịnh Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
