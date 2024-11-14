Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Trường Thịnh Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu

Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Trường Thịnh Group
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Trường Thịnh Group

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Trường Thịnh Group

Mức lương
15 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 881 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

Địa điểm làm việc:
CN 1: 881 Phan Văn Trị, P.7, Gò Vấp
CN 2: 745/16 Quang Trung, Phường 12, Gò Vấp
CN 3: 383 Nguyễn Trọng Tuyển, P.2, Tân Bình
CN 4: 391 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
CN 5: 415A Song Hành, Trường Thọ, Thủ Đức
CN 6: 709 Nguyễn Xiển, P.Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức
CN 7: 264F Bạch Đằng, P.24, Bình Thạnh
CN 8: 644 Lũy Bán Bích, Tân Thành, Tân Phú
CN 9: 318 Đ. Lê Văn Lương, Tân Quy, Quận 7
CN 10: 362 Đường 3/2, P.12, Q.10
CN 11:142 Hoàng Văn Thụ, P.9, Phú Nhuận
CN 12: 853 Tỉnh Lộ 10, Bình Trị Đông B, Bình Tân

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có Ít nhất > 3 năm KN làm chuyên viên kỹ thuật viên pc, laptop, máy in
- Khả năng tư duy chuẩn đoán lỗi và sự cố tốt
- Kỹ năng giao tiếp, khả năng truyền đạt hướng dẫn AE kỹ thuật
- Chịu áp lực công việc.

Tại Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Trường Thịnh Group Thì Được Hưởng Những Gì

Vào google tìm các từ khóa: sửa máy tính gần đây | sửa máy tính TPHCM - sửa laptop giá rẻ - dịch vụ nạp mực máy in - dịch vụ cài win TPHCM (Vào Xem Web trường thịnh hoặc trường tín)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Trường Thịnh Group

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Trường Thịnh Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 881 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

