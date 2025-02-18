Tuyển Mobile Developer Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 336 - 340 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. HCM, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Phát triển ứng dụng Camera trên nền tảng iOS và Android, tối ưu trải nghiệm và hiệu suất.

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới vào dự án Camera và Smarthome, nâng cao tính năng và khả năng tích hợp.

Tối ưu trải nghiệm người dùng, tập trung vào tốc độ xử lý trên mobile.

Tìm hiểu các framework mới, ứng dụng vào App đang phát triển.

Tuân thủ quy trình và task được giao bởi leader.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm

Ngôn ngữ lập trình

Kiến thức nền tảng

Tư duy logic, hiểu biết về Data Structure, Algorithm, Design Pattern.

Công nghệ & Framework

Thành thạo Android Jetpack, có kinh nghiệm với Jetpack Compose.

Kết nối client-server: Webservice, MQTT, RESTful, JSON, REST API.

Tích hợp & giao diện

Biết tích hợp các dịch vụ Google, Facebook,…

Kinh nghiệm IoT & Smarthome

Đã từng phát triển ứng dụng điều khiển thiết bị IoT (báo cháy, báo khói, camera,…).

Kỹ năng & thái độ

Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.

Thành thạo Git và các công cụ hỗ trợ lập trình.

Giao tiếp, làm việc nhóm tốt.

Nhiệt tình, trách nhiệm, sẵn sàng học hỏi công nghệ mới.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập năm tương đương từ 14 - 18 tháng lương quy đổi (Thưởng lương tháng 13, lương kinh doanh,...).

Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

Được làm với dự án có số lượng user lên đến hàng triệu và được tham gia vào các bài toán lớn.

Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt (FPT Care – Khám chữa bệnh miễn phí tại tất cả các bệnh viện); Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân...

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, trẻ trung.

Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi.

Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến không giới hạn.

Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: tân binh, 72 giờ trải nghiệm, teambuilding, thi trạng, hội làng, hội diễn Sao Chổi, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11,...

Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin