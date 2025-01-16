Tuyển Mobile Developer CÔNG TY TNHH LỬA Á CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 72/24 Phan Đăng Lưu Phường 5, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia xây dựng, phát triển các ứng dụng mobile

Tham gia phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc ứng dụng, đề xuất giải pháp phát triển ứng dụng di động trên nền tảng iOS/ Android

Thực hiện bảo trì, cập nhật, sửa lỗi, nghiên cứu các công nghệ mới

Thực hiện các công việc liên quan khác theo sự phân công của người quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 6 tháng đến 1 năm kinh nghiệm xây dựng ứng dụng Mobile bằng Flutter. Am hiểu sử dụng API dành cho mobile.

Hiểu về clean code, clean architecture, data structures & algorithms

Hiểu và control được state trong Flutter.

Nắm vững kiến thức Dart Core và Widget Tree.

Kỹ năng phân tích tình huống và xử lý vấn đề;

Có 6 tháng kinh nghiệm làm việc với Google Firebase API, Location detect API

Từng submit ít nhất 1 ứng dụng lên cả 2 nền tảng CH Play và Apple Store là 1 lợi thế

Có 1 năm kinh nghiệm làm việc với GIT, Agile

Có kiến thức về ReactJS (Native), xây dựng single page là lợi thế

Có khả năng viết API cơ bản.

Tại CÔNG TY TNHH LỬA Á CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội tiếp cận được với nhiều hệ thống, sản phẩm liên quan đến quản lý vận hàng, ecommerce...Xây dựng ứng dụng cho những hệ thống sản phẩm này.

Tham gia vào quy trình xây dựng ứng dụng của công ty.

Môi trường làm việc thân thiện, năng động và có cơ hội tiếp cận những công nghệ tiên tiến.

Chương trình Phát triển vượt trội cho những ứng viên tài năng.

Các chính sách khác: Nghỉ mát, Thưởng, Bảo hiểm, Phụ cấp,...theo Luật Lao Động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LỬA Á CHÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin