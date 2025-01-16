Tuyển Mobile Developer CÔNG TY TNHH LỬA Á CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Mobile Developer Tại CÔNG TY TNHH LỬA Á CHÂU
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 72/24 Phan Đăng Lưu Phường 5, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia xây dựng, phát triển các ứng dụng mobile
Tham gia phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc ứng dụng, đề xuất giải pháp phát triển ứng dụng di động trên nền tảng iOS/ Android
Thực hiện bảo trì, cập nhật, sửa lỗi, nghiên cứu các công nghệ mới
Thực hiện các công việc liên quan khác theo sự phân công của người quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 6 tháng đến 1 năm kinh nghiệm xây dựng ứng dụng Mobile bằng Flutter. Am hiểu sử dụng API dành cho mobile.
Hiểu về clean code, clean architecture, data structures & algorithms
Hiểu và control được state trong Flutter.
Nắm vững kiến thức Dart Core và Widget Tree.
Kỹ năng phân tích tình huống và xử lý vấn đề;
Có 6 tháng kinh nghiệm làm việc với Google Firebase API, Location detect API
Từng submit ít nhất 1 ứng dụng lên cả 2 nền tảng CH Play và Apple Store là 1 lợi thế
Có 1 năm kinh nghiệm làm việc với GIT, Agile
Có kiến thức về ReactJS (Native), xây dựng single page là lợi thế
Có khả năng viết API cơ bản.
Tại CÔNG TY TNHH LỬA Á CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì
Có cơ hội tiếp cận được với nhiều hệ thống, sản phẩm liên quan đến quản lý vận hàng, ecommerce...Xây dựng ứng dụng cho những hệ thống sản phẩm này.
Tham gia vào quy trình xây dựng ứng dụng của công ty.
Môi trường làm việc thân thiện, năng động và có cơ hội tiếp cận những công nghệ tiên tiến.
Chương trình Phát triển vượt trội cho những ứng viên tài năng.
Các chính sách khác: Nghỉ mát, Thưởng, Bảo hiểm, Phụ cấp,...theo Luật Lao Động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LỬA Á CHÂU
