Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MIGI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Viettel - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc - Có xe đưa đón, Thạch Thất

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Phát triển các giải pháp trên nền tảng IoT, cloud...

Tiếp nhận, triển khai sản phẩm phục vụ lĩnh vực kinh doanh của Công ty;

Thực hiện báo cáo, giao tiếp với Teamlead, ...

Tham gia vào các hoạt động và chương trình training của Công ty;

Thực hiện Nội quy Công ty;

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có > 1 năm năm kinh nghiệm làm C++ hoặc Java;

Có kiến thức tốt về Lập trình hướng đối tượng( OOP); SQL;

Có kinh nghiệm về phần hệ thống, backend, lập trình đồ hoạ, lập trình mạng (tcp/ip);

Sẵn sàng nghiên cứu học hỏi kiến thức, công nghệ mới phục vụ cho dự án;

Cẩn thận và tỷ mỉ, có trách nhiệm với chất lượng của sản phẩm.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MIGI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 12.000.000 – 20.000.000 VNĐ/tháng, Thưởng dự án + Lương tháng thứ 13;

Hỗ trợ đi lại 1.500.000 VNĐ – 2.000.000 VNĐ/ tháng;

Giờ làm việc linh động, môi trường làm việc thoải mái thân thiện;

Đánh giá định kỳ 2 lần/năm, xét tăng lương theo năng lực;

Đóng bảo hiểm và các chế độ đảm bảo quyền lợi người lao động;

Định hướng phát triển kỹ năng cho nhân viên;

Nhiều chương trình training, du lịch, team buiding tháng/quý/năm;

Tham gia CLB Bóng đá, Bi-avà CLB Tiếng Anh của Công ty, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MIGI

