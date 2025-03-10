Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần giải pháp và ứng dụng công nghệ 3S làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 6, số 88 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tham gia phát triển Web Frontend cho hệ thống nền tảng và các sản phẩm của công ty.

Tuân theo các tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn mã nguồn, đảm bảo khả năng kiểm thử, bảo mật và hiệu năng cao cho hệ thống.

Phối hợp với team UI/UX, BA, Backend,... triển khai dự án đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, tiến độ.

Thực hiện Unit Test. Hỗ trợ kiểm thử SIT/UAT, sửa lỗi và nghiệm thu chức năng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính hoặc một lĩnh vực tương tự

Kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương từ 1 năm trở lên

Thành thạo JavaScript, Typescript, HTML, CSS, jQuery

Có kinh nghiệm làm các sản phẩm website, phần mềm

Có kinh nghiệm tự xử lý Responsive và Cross-Browser

Sử dụng công cụ Git (như GitHub, GitLab, BitBucket,...) để quản lý code và làm việc nhóm.

Có kinh nghiệm kiểm thử và gỡ lỗi trình duyệt.

Kỹ năng quản lý thời gian và quản lý dự án tốt

Kỹ năng tự học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn

Kỹ năng làm việc nhóm

Đọc & hiểu tài liệu chuyên ngành

Chăm chỉ, nhiệt tình và trách nhiệm cao trong công việc

Tại Công ty cổ phần giải pháp và ứng dụng công nghệ 3S Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 10-15 triệu.

Thưởng hiệu quả làm việc,thưởng cuối năm.

Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...);

Thưởng lễ, Tết, sinh nhật các chế độ đãi ngộ dành cho người thân, và các hoạt động thú vị khác trong năm;

Chăm sóc sức khỏe : Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động; Không gian làm việc đẹp, không gian pantry rộng rãi.

Cơ hội được đào tạo và thăng tiến tốt trong công việc. Lộ trình phát triển công việc rõ ràng;

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7 ( 8h30-12h và 13h30-17h30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần giải pháp và ứng dụng công nghệ 3S

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin