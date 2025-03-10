Tuyển Lập trình viên MTV DATAX COMPANY LIMITED làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Mễ Trì Hạ,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển backend.

Thành thạo ngôn ngữ lập trình backend Java

Có kinh nghiệm làm việc với các cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL) như MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle, v.v... hoặc NoSQL như MongoDB, Cassandra, v.v...

Hiểu biết về kiến trúc microservices và các nguyên tắc thiết kế phần mềm.

Có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống quản lý phiên bản như Git.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Khả năng giải quyết vấn đề tốt và tư duy logic.

Có khả năng giao tiếp tốt và làm việc dưới áp lực.

Tại MTV DATAX COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội được làm việc với các công nghệ mới và hiện đại.

Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ lễ, tết theo quy định.

Được đào tạo và nâng cao kỹ năng thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại MTV DATAX COMPANY LIMITED

