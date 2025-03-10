Tuyển Lập trình viên MTV DATAX COMPANY LIMITED làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại MTV DATAX COMPANY LIMITED
Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Mễ Trì Hạ,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển backend.
Thành thạo ngôn ngữ lập trình backend Java
Có kinh nghiệm làm việc với các cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL) như MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle, v.v... hoặc NoSQL như MongoDB, Cassandra, v.v...
Hiểu biết về kiến trúc microservices và các nguyên tắc thiết kế phần mềm.
Có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống quản lý phiên bản như Git.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Khả năng giải quyết vấn đề tốt và tư duy logic.
Có khả năng giao tiếp tốt và làm việc dưới áp lực.
Tại MTV DATAX COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Cơ hội được làm việc với các công nghệ mới và hiện đại.
Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ lễ, tết theo quy định.
Được đào tạo và nâng cao kỹ năng thường xuyên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại MTV DATAX COMPANY LIMITED
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
