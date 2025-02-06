Tuyển Lập trình viên Mazii Job làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 33, Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Phát triển và duy trì các ứng dụng bằng NodeJS, ReactJS.

Thiết kế, xây dựng và tối ưu hóa các API RESTful để kết nối với các hệ thống frontend và dịch vụ khác.

Phối hợp chặt chẽ với các nhóm phát triển khác (BA,UI/UX, QA) để hoàn thành dự án.

Thực hiện kiểm thử đơn vị (unit testing) và viết tài liệu kỹ thuật liên quan.

Đảm bảo hiệu năng, bảo mật và khả năng mở rộng của hệ thống.

Tích hợp các dịch vụ và cơ sở dữ liệu của bên thứ ba vào hệ thống.

Khắc phục và giải quyết các lỗi phát sinh (debugging và troubleshooting).

Cập nhật, nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới vào dự án

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 5 năm kinh nghiệm với NodeJS, ReactJS

Có kinh nghiệm làm việc chuyên sâu về PostgreSQL

Có kinh nghiệm xử lý và làm việc với AWS (đặc biệt các service ECS, Lambda, Fargate, RDS)

Có kinh nghiệm xây dựng CI/CD trên Bitbucket Pipeline -> tích hợp với luồng pipeline trên AWS

Ưu tiên từng làm về Typescript

Có kinh nghiệm với một hoặc nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu như Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, search engine (ElasticSearch, Solr).

Có kinh nghiệm sử dụng Docker, cài đặt CI/CD tool, orchestration tool (Kubernetes, Nomad, Docker Swarm...), triển khai hạ tầng dự án (On-premise hoặc Cloud như AWS / Azure / GCP), quen thuộc với hệ điều hành Linux.

Thành thạo các công cụ quản lý mã nguồn (Git, SVN) và quản lý dự án (JIRA, Backlog, Asana, Notion...).

Tiếng Anh giao tiếp tốt

Luôn sẵn sàng học hỏi và tiếp nhận công nghệ mới, ngôn ngữ lập trình mới.

Tại Mazii Job Thì Được Hưởng Những Gì

Lương upto 40M

Làm remote fulltime theo hợp đồng freelancer

Được làm việc trong các dự án nước ngoài lớn, công nghệ mới.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mazii Job

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin