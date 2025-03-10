Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Goline làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa Nhà Kim Ánh, 78 Duy Tân,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện test theo testcase & tổng hợp kết quả test

- Thực hiện kiểm tra, log lỗi, và theo dõi tiến độ fix bug

- Viết userguide

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng

- Học đại học chuyên ngành CNTT.

- Am hiểu quy trình phát triển phần mềm, đặc biệt là quy trình kiểm thử

- Hiểu rõ các loại kiểm thử, phương pháp, kỹ thuật kiểm thử, cấp độ kiểm thử

- Có kỹ năng viết tài liệu test spec, test case, test report tốt.

- Có kiến thức về một số ngôn ngữ lập trình và CSDL: MySQL, SQL Server

- Có khả năng làm việc sâu, chi tiết, cẩn thận, tỷ mỉ.

Ưu tiên

- Có khả năng phân tích tốt về UX Analytics.

- Biết Test API cơ bản ( biết viết TCs API và biết sử dụng cơ bản Postman (collections, environments, methods, request- response) là điểm cộng

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Goline Thì Được Hưởng Những Gì

- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức với cơ hội phát triển & đãi ngộ hấp dẫn.

- Được làm việc với các chuyên gia công nghệ với trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, fintech

- Số lượng giải pháp và các sản phẩm rất nhiều với nhiều thử thách đa dạng, giúp phát triển nghề nghiệp.

- Luôn được tiếp cận công nghệ mới nhất, tối ưu hóa năng lực sản xuất phần mềm

- Quy trình phát triển DevOps, tự động hóa nhiều trong quy trình

- Giải pháp tổng thể từ Front Office (iOS, Android, Flutter, ReactJS, .NET) – Middleware – Back Office với nhiều công nghệ chuyên sâu J2EE, Sping Framework, jBase, Nodejs, Apache Kafka, Apache Spark, Apache Flink, Hadoop, ElasticSearch, Oracle Database, SQL Server, Memory Database, Caching...được triển khai tại nhiều tổ chức tài chính, chứng khoán hàng đầu thế giới

- Được tham gia vào các dự án phần mềm, các mô hình phát triển ứng dụng cao cấp với các đối tác hàng đầu Nhật Bản: các ứng dụng trong lĩnh vực tài chính, fintech

- Được tiếp cận và đào tạo theo quy trình quản lý dự án phần mềm chuyên nghiệp theo chuẩn Nhật Bản như ISO 9001:2013, ISMS ISO 27001:2013

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Goline

