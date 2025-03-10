Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ Phần Giải pháp và Công nghệ Tích hợp Đông Dương (IIST Joint Stock Co.)) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa Viwaseen số 48 Tố Hữu,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia trực tiếp vào các dự án phát triển phần mềm. Công việc bao gồm:

Nghiên cứu công nghệ sử dụng trong dự án.

Nghiên cứu yêu cầu nghiệp vụ của hệ thống trong dự án.

Tham gia lập trình các module từ đơn giản đến phức tạp. Có thể review code, phân tích bug và đề xuất các giải pháp cho các module.

Báo cáo công việc định kỳ theo sự hướng dẫn của Team leader

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thông tin.

Có từ 3 năm kinh nghiệm làm việc với Java và ReactJS.

Có kinh nghiệm làm việc với Angular.

Có kiến thức tốt về HTML5, CSS3.

Có kiến thức tốt về OOP và MVC.

Thành thạo Database: Oracle SQL, MS SQL, Maria DB.

Có kinh nghiệm với Programming: J2EE, Java, Javascript, Jquery, HTML

Hiểu biết Framework: Struts, Angular, Spring, Hibernate...

Có kinh nghiệm làm việc theo Agile, quy trình phát triển theo Scrum.

Tư duy logic tốt.

Có quan điểm tốt về chất lượng phần mềm.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Kỹ năng tiếng Anh khá.

Tại Công ty Cổ Phần Giải pháp và Công nghệ Tích hợp Đông Dương (IIST Joint Stock Co.)) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh tùy theo năng lực cá nhân.

Thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13.

Tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn công nghệ và kỹ năng làm việc.

Cơ hội thăng tiến nhanh lên các vị trí quản lý.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam.

Làm việc trong môi trường cởi mở, năng động, khuyến khích sự sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Giải pháp và Công nghệ Tích hợp Đông Dương (IIST Joint Stock Co.))

