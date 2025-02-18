Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Giáo Dục Đào Tạo Mẹ Yêu Con làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty TNHH Giáo Dục Đào Tạo Mẹ Yêu Con
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 38 ngõ 84 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Các nhiệm vụ khác do quản lí và BGĐ giao phó.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Khả năng làm việc độc lập
Kỹ năng làm việc nhóm và phối hợp hiệu quả
Khả năng triển khai đa nhiệm
Tại Công Ty TNHH Giáo Dục Đào Tạo Mẹ Yêu Con Thì Được Hưởng Những Gì
Lương theo thỏa thuận
Môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp
Được hưởng các chế độ theo Luật Lao động và chính sách của Công ty (BHXH, du lịch công ty, nghỉ phép, thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật và các ngày Lễ lớn...)
Có bữa trưa do công ty đài thọ (có sẵn)
Các chế độ đãi ngộ khác trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giáo Dục Đào Tạo Mẹ Yêu Con
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
