Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Giáo Dục Đào Tạo Mẹ Yêu Con làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 38 ngõ 84 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Các nhiệm vụ khác do quản lí và BGĐ giao phó.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng làm việc độc lập

Kỹ năng làm việc nhóm và phối hợp hiệu quả

Khả năng triển khai đa nhiệm

Tại Công Ty TNHH Giáo Dục Đào Tạo Mẹ Yêu Con Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo thỏa thuận

Môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp

Được hưởng các chế độ theo Luật Lao động và chính sách của Công ty (BHXH, du lịch công ty, nghỉ phép, thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật và các ngày Lễ lớn...)

Có bữa trưa do công ty đài thọ (có sẵn)

Các chế độ đãi ngộ khác trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giáo Dục Đào Tạo Mẹ Yêu Con

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin