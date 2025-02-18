Tuyển Market Research Joy Reap Metal Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1000 Triệu

Tuyển Market Research Joy Reap Metal Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1000 Triệu

Joy Reap Metal Vietnam
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Joy Reap Metal Vietnam

Market Research

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Market Research Tại Joy Reap Metal Vietnam

Mức lương
500 - 1000 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Floor 39th of Diamond Gold Mark City Building, No. 136, Ho Tung Mau Street, Ha Noi City

Mô Tả Công Việc Market Research Với Mức Lương 500 - 1000 Triệu

- (BMC) Kiểm tra và xác nhận việc lập SC
(BMC) Check and confirm SC making
- (BMC) Kiểm tra tiền đặt cọc của doanh nghiệp bằng sao kê ngân hàng để đặt tàu
(BMC) Check Sales’s Deposit with bank statement for Vessel Booking
- (BMC) Kiểm tra và xác nhận các thay đổi Hợp đồng (sửa đổi, hủy bỏ)
(BMC) Check and confirm Contract changes (revision, cancelation)
- (BMC) Phát hành Debit Note/ Credit Note
(BMC) Issue Debit Note/ Credit Note
- Theo dõi đơn hàng, chứng từ xuất nhập khẩu, đảm bảo tiến độ giao hàng, chứng từ, tiến độ thanh toán của hợp đồng
Follow up on orders, import and export paperwork, ensure that the contract's delivery schedule, supporting documents, and payment status are met;
- Báo cáo tiến độ thực hiện hợp đồng cho các bộ phận liên quan, giải quyết các vấn đề phát sinh.
Update appropriate departments on the status of the contract's performance and address any issues that arise.
- Trao đổi, giải quyết các vấn đề với các bộ phận khác
Communicate with other departments to resolve issues;
- Hướng dẫn, trao đổi, giải thích với khách hàng khi có các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng ;

Với Mức Lương 500 - 1000 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Joy Reap Metal Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Joy Reap Metal Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Joy Reap Metal Vietnam

Joy Reap Metal Vietnam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 37 Đường Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

