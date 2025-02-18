Tuyển Market Research Joy Reap Metal Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1000 Triệu

- (BMC) Kiểm tra và xác nhận việc lập SC

(BMC) Check and confirm SC making

- (BMC) Kiểm tra tiền đặt cọc của doanh nghiệp bằng sao kê ngân hàng để đặt tàu

(BMC) Check Sales’s Deposit with bank statement for Vessel Booking

- (BMC) Kiểm tra và xác nhận các thay đổi Hợp đồng (sửa đổi, hủy bỏ)

(BMC) Check and confirm Contract changes (revision, cancelation)

- (BMC) Phát hành Debit Note/ Credit Note

(BMC) Issue Debit Note/ Credit Note

- Theo dõi đơn hàng, chứng từ xuất nhập khẩu, đảm bảo tiến độ giao hàng, chứng từ, tiến độ thanh toán của hợp đồng

Follow up on orders, import and export paperwork, ensure that the contract's delivery schedule, supporting documents, and payment status are met;

- Báo cáo tiến độ thực hiện hợp đồng cho các bộ phận liên quan, giải quyết các vấn đề phát sinh.

Update appropriate departments on the status of the contract's performance and address any issues that arise.

- Trao đổi, giải quyết các vấn đề với các bộ phận khác

Communicate with other departments to resolve issues;

- Hướng dẫn, trao đổi, giải thích với khách hàng khi có các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng ;