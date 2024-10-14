Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company
Ngày đăng tuyển: 14/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company

Nhân sự/Hành chính/Pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn và tham gia xây dựng mô hình tổ chức:
Nghiên cứu, đề xuất và xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị theo chiến lược phát triển của Công ty. Rà soát, chuẩn hóa, đề xuất điều chỉnh hệ thống chức danh cho phù hợp với chiến lược kinh doanh, mô hình tổ chức và nhu cầu quản trị. Xây dựng, chuẩn hóa hệ thống mô tả công việc, khung năng lực cho từng vị trí chức danh, nhóm chức danh. Thực hiện rà soát, cập nhật và điều chỉnh hệ thống chính sách phát triển tổ chức và chính sách đãi ngộ hiện tại phù hợp với sự thay đổi về định hướng chiến lược nhân sự và quy định Pháp luật từng thời kỳ. Xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp phù hợp với các chức năng, công việc của tổ chức.
Nghiên cứu, đề xuất và xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị theo chiến lược phát triển của Công ty.
Rà soát, chuẩn hóa, đề xuất điều chỉnh hệ thống chức danh cho phù hợp với chiến lược kinh doanh, mô hình tổ chức và nhu cầu quản trị.
Xây dựng, chuẩn hóa hệ thống mô tả công việc, khung năng lực cho từng vị trí chức danh, nhóm chức danh.
Thực hiện rà soát, cập nhật và điều chỉnh hệ thống chính sách phát triển tổ chức và chính sách đãi ngộ hiện tại phù hợp với sự thay đổi về định hướng chiến lược nhân sự và quy định Pháp luật từng thời kỳ.
Xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp phù hợp với các chức năng, công việc của tổ chức.
Rà soát, tư vấn và xây dựng hệ thống các quy định/quy trình/biểu mẫu nhân sự:
Xây dựng, phát triển và đề xuất các quy định, quy trình, văn bản nhân sự. Tư vấn các vấn đề liên quan đến việc triển khai, áp dụng các quy định/quy trình/chính sách nhân sự có liên quan.
Xây dựng, phát triển và đề xuất các quy định, quy trình, văn bản nhân sự.
Tư vấn các vấn đề liên quan đến việc triển khai, áp dụng các quy định/quy trình/chính sách nhân sự có liên quan.
Quản trị/lưu trữ hệ thống văn bản nhân sự đảm bảo tính hệ thống và cập nhật Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên
Quản trị/lưu trữ hệ thống văn bản nhân sự đảm bảo tính hệ thống và cập nhật
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Trình độ đại học trở lên, chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Luật hoặc các chuyên ngành có liên quan; Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản trị nhân sự tại các công ty lớn và có kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển tổ chức; Có kiến thức về lĩnh vực nhân sự và hệ thống Pháp luật liên quan; Có kiến thức về các quy trình, quy định, chính sách lao động/phát triển tổ chức; Hiểu biết về các lý thuyết, kiến thức về phát triển tổ chức, quản lý sự thay đổi.
Học vấn: Trình độ đại học trở lên, chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Luật hoặc các chuyên ngành có liên quan;
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản trị nhân sự tại các công ty lớn và có kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển tổ chức;
Có kiến thức về lĩnh vực nhân sự và hệ thống Pháp luật liên quan;
Có kiến thức về các quy trình, quy định, chính sách lao động/phát triển tổ chức;
Hiểu biết về các lý thuyết, kiến thức về phát triển tổ chức, quản lý sự thay đổi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng thương lượng, lương tháng thứ 13 Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp tại tập đoàn F&B hàng đầu Việt Nam Được tham gia đào tạo, huấn luyện, nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn
Lương thưởng thương lượng, lương tháng thứ 13
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp tại tập đoàn F&B hàng đầu Việt Nam
Được tham gia đào tạo, huấn luyện, nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Tòa Toyota, 315 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

