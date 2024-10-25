Tuyển Chuyên Viên Kiểm Soát Chất Lượng thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Bắc Ninh

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: KCN Vsip, Từ Sơn

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm trong quá trình nhận hàng, lưu trữ và phân phối đến hệ thống phân phối tại các kho trung chuyển. Kiểm soát tỷ lệ hủy No Claim khi hàng về Siêu Thị/Cửa Hàng. Giám sát và đảm bảo việc thực hiện công việc không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) của nhân viên tại các kho trung chuyển. Rà soát và kiểm soát các danh mục rủi ro liên quan đến VSATTP để ngăn chặn kịp thời. Luôn tuân thủ quy trình, quy định liên quan trong mảng công việc phụ trách, và giám sát tuân thủ khi cần. Đánh giá hiệu quả và đề xuất cải tiến quy trình nếu cần. Thường xuyên học hỏi, trau dồi kiến thức, kỹ năng chuyên môn và phát triển bản thân. Tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo và các hoạt động gắn kết, văn hóa của công ty. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, Sinh học, Quản lý chất lượng hoặc tương đương Có kinh nghiệm 1-3 năm trong lĩnh vực kiểm soát chất lượng sản phẩm hoặc VSATTP là một lợi thế. Khả năng làm việc trong môi trường năng động và có khả năng tự học hỏi, phát triển bản thân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh. Phụ cấp ăn ca Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, BH Bảo Việt. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và ổn định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE

