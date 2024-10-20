Tuyển Điện tử viễn thông Công ty cổ phần tập đoàn Thang máy & Thiết bị An Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Vinhomes Ocean Park 2, Văn Giang

Mô Tả Công Việc Điện tử viễn thông Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Đào tạo, kèm cặp 1-1 về bảo trì, bảo dưỡng thang máy không yêu cầu kinh nghiệm

Tiến hành bảo dưỡng định kỳ thang máy đảm bảo đúng kỹ thuật và an toàn lao động.

Báo cáo ngay cho cấp quản lý trực tiếp về tình trạng các thiết bị, nêu ra các tồn đọng và đưa ra các giải pháp cho cấp quản lý trực tiếp để đảm bảo thang máy hoạt động tốt.

Hỗ trợ vận hành, bàn giao thang máy lắp đặt mới.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật như các nhóm ngành điện, điện tử hoặc cơ khí

Có sức khỏe tốt.

Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, trung thực.

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Thang máy & Thiết bị An Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng thỏa thuận + thưởng công trình (8-20 triệu).

Đào tạo tay nghề (Quản lý hướng dẫn công việc).

Được cấp phát bảo hộ lao động theo quy định.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định theo Luật lao động ( Đóng BHXH, BHYT,...), lương tháng 13, thưởng lễ, tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Thang máy & Thiết bị An Bình

