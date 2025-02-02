Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng NHÀ SÁCH TIẾN THỌ làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ
- Hà Nội: Số 424 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ của công ty thông qua tổng đài, các nền tảng social khác (Fanpage, Zalo, Google Map, Web,..).
Hỗ trợ khách hàng đặt hàng, giải quyết đổi hàng, hoàn tiền hoặc hủy đơn hàng
Tham gia xây dựng hành trình khách hàng và tối ưu các điểm chạm nhằm khắc phục những nỗi đau của khách hàng đã gặp phải trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của công ty
Báo cáo ngày, tuần tháng theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp. Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Thời gian làm việc: Theo Ca
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng
Giọng nói dễ nghe, truyền cảm hứng
Hiểu biết về lĩnh vực trải nghiệm khách hàng. Am hiểu kiến thức sản phẩm, dịch vụ của ngành bán lẻ, F&B
Sử dụng tốt vi tính văn phòng (Word, excel, PPT). Thành thạo CRM & Callcenter
Luôn sẵn sàng và chủ động trong công việc, tích cực trong mọi hoàn cảnh
Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội thăng tiến : Cơ hội thăng tiến lên vị trí Trưởng nhóm TNKH hoặc các vị trí cấp cao theo cơ cấu định biên nhân sự của công ty
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung
Phụ cấp, Xét tăng lương hàng năm, Chế độ sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, ....
Chế độ mua hàng ưu đãi cho CBNV, miễn phí khu vui chơi cho con em CBNV
Được tham gia BHYT, BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định
Được tham gia các khóa đào tạo để nâng cao chuyên môn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
