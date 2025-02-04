Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 83 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
-Thực hiện gọi điện, chat chăm sóc khách hàng theo kịch bản, quy trình CSKH công ty có sẵn qua zalo.
- Tư vấn và giải đáp thông tin về thời trang, CTKM, bộ sưu tập tới KH.
-Data KH đã mua (VIP) được công ty cung cấp
-Làm việc tại văn phòng .
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- CHƯA CÓ KINH NGHIỆM ĐƯỢC ĐÀO TẠO
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 10.000.000 VND - 15.000.000 VND
- Thử việc nhận 100% lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
