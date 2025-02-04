Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ NAM PHƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 109 Ô Đồng Lầm, Trung Phụng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Tiếp nhận cuộc gọi, email thông báo các sự vụ của khách hàng và cập nhật lên hệ thống.

- Ghi nhận tất cả những phản ánh, khiếu nại của khách hàng chuyển đến bộ phận có liên quan, Gửi báo cáo dịch vụ hàng tháng cho khách hàng.

- Tổng hợp số liệu báo cáo dịch vụ định kỳ hàng tuần, tháng, quý, năm.

- Theo dõi những thông tin sự vụ đã nhập trên hệ thống để phản hồi lại với khách hàng trong quá trình Helpdesk hoặc kỹ thuật đang xử lý (nếu khách hàng liên hệ lại trong quá trình xử lý).

- Hỗ trợ cung cấp thông tin, dữ liệu khách gửi đến helpdesk trong quá trình xử lý.

- Quản lý và viết giấy giới thiệu cho nhân viên đi công tác.

- Gửi khảo sát, theo dõi đánh giá chất lượng dịch vụ từ khách hàng hàng năm.

- Nhận và quản lý các biên bản dịch vụ từ Teamleader, đảm bảo biên bản đúng quy định về biểu mẫu và thông tin của khách hàng.

- Thông báo đến các trưởng nhóm khi có các thay đổi nội dung trong biên bản.

- Tổng hợp toàn bộ biên bản, làm việc với khách hàng để lấy biên bản nghiệm thu tổng thể.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, dưới 27 tuổi

- Ưu tiên ứng viên ở khu vực miền trung (Quảng Bình, Huế, Quảng Trị, Nghệ An...)

- Từ 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, telesales, bán hàng...

- Giọng nói rõ ràng, truyền cảm

- Có kỹ năng giao tiếp, diễn đạt

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ NAM PHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực: Từ 8 - 12 triệu/ tháng

- Thưởng dự án, thưởng Lễ, Tết theo quy định và quy chế của công ty

- Thưởng theo đánh giá KPI

- Được tham gia khám sức khỏe 1 năm/ lần

- Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định Nhà nước

- Du lịch 1 lần/ năm

- Được trang bị công cụ dụng cụ đầy đủ khi làm việc

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.

- Được rèn luyện về khả năng phân tích sản phẩm, thị trường, kỹ năng giao tiếp, huấn luyện về nghệ thuật bán hàng,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ NAM PHƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin