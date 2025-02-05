Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp S Beauty làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 81 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Trực chat Facebook, Instagram, Tiktok

- Tư vấn khách hàng sử dụng dịch vụ của phòng khám.

- Giải quyết thắc mắc khách hàng.

- Công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không cần kinh nghiệm, chỉ cần yêu thích công việc, chăm chỉ, ham học hỏi, cầu tiến.

- Là nữ, giao tiếp tốt.

- Nhanh nhẹn, nắm bắt tâm lý khách hàng tốt.

- Có máy tính cá nhân, biết sử dụng máy tính, word và excel căn bản.

- Data là toàn bộ khách hàng có sẵn, quan tâm đến dịch vụ, đã và đang sử dụng dịch vụ của phòng khám.

Tại Công ty Cổ phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp S Beauty Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập trung bình: 8.000.000 – 15.000.000 VNĐ/tháng (Lương cứng 5.000.000 + Phụ cấp + % Hoa hồng)

- Thử việc: 1 tháng 85% lương cứng + phụ cấp + hoa hồng

- Ngoài ra có thưởng KPIs, thưởng các ngày lễ tết, lương tháng 13.

- Môi trường trẻ, năng động và chuyên nghiệp.

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, bạn dễ dàng hoạch định được hướng đi cho bản thân.

- Được hưởng ưu đãi đặc biệt khi sử dụng các dịch vụ tại S Beauty.

- Hỗ trợ dấu thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp S Beauty

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin