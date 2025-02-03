Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ODIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 Dương Khuê, Cầu Giấy, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Sắp xếp lớp và lịch học phù hợp cho học viên chờ lớp;

Chăm sóc trải nghiệm học tập của học viên: hỗ trợ giải đáp các phản hồi, thắc mắc, đề xuất,... của học viên;

Hỗ trợ giáo viên các vấn đề liên quan đến lớp học;

Theo dõi và làm báo cáo về tình hình của học viên và giáo viên sau buổi học;

Thực hiện các công việc liên quan khác theo chỉ đạo của cấp trên và theo vận hành thực tế của công ty;

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học / Cao đẳng trở lên. Ưu tiên ứng viên chuyên ngành Du lịch, Khách sạn, Quản trị kinh doanh, ...

Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm tại vị trí Chăm sóc khách hàng, Lễ tân, Admin tại các Trung tâm Anh ngữ...

Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe;

Khả năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt;

Sử dụng Tin học văn phòng thành thạo;

Cẩn thận, có trách nhiệm, nhiệt tình;

Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ODIN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập Gross: Lương cứng + Thưởng KPI = 8.000.000 - 10.000.000 ++

Cơ chế tăng lương theo thâm niên và hiệu quả công việc;

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;

Nghỉ phép có hưởng lương 01 ngày/tháng;

Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí Trưởng nhóm, Trưởng phòng, Quản lý cơ sở,...

Có cơ hội tham gia vào các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động, có tiềm lực lớn trên thị trường giáo dục;

Team building, du lịch hàng năm 1-2 lần;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ODIN

