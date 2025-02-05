Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP VEGAS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP VEGAS VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: C2
- đối diện công viên hòa bình, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản trị page
Chăm sóc KH khi có KH hỏi về sản phẩm dịch vụ bên mình
Gọi điện tư vấn cho KH
Chăm sóc KH qua zalo, fb
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên sinh viên làm thêm partime
Giao tiếp tốt, giọng nói nhẹ nhàng, ưu tiên sinh viên có kinh nghiệm tư vấn bán hàng
Có tinh thần trách nhiệm cao
Sử dụng thành thạo các phần mền văn phòng, các công cụ khai thác Internet
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP VEGAS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến
Lương tháng 13;
Được training công tác quản lý/ chuyên môn;
Nghỉ phép 12 ngày/ năm;
Được hưởng các chính sách phúc lợi khác của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP VEGAS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
