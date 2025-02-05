Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP VEGAS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: C2 - đối diện công viên hòa bình, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản trị page

Chăm sóc KH khi có KH hỏi về sản phẩm dịch vụ bên mình

Gọi điện tư vấn cho KH

Chăm sóc KH qua zalo, fb

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên sinh viên làm thêm partime

Giao tiếp tốt, giọng nói nhẹ nhàng, ưu tiên sinh viên có kinh nghiệm tư vấn bán hàng

Có tinh thần trách nhiệm cao

Sử dụng thành thạo các phần mền văn phòng, các công cụ khai thác Internet

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP VEGAS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến

Lương tháng 13;

Được training công tác quản lý/ chuyên môn;

Nghỉ phép 12 ngày/ năm;

Được hưởng các chính sách phúc lợi khác của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP VEGAS VIỆT NAM

