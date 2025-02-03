Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đống Đa ...và 1 địa điểm khác, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

➢Tiếp nhận data khách hàng, kiểm tra thông tin khách hàng trên sàn TMĐT Tiktok Shop.
➢Thực hiện cuộc gọi ra (outbound) hỗ trợ Khách hàng trên sàn TMĐT Tiktok Shop, tệp data và seller đã hoạt động lâu trên Tiktok Shop và có doanh thu thuộc nhóm trung bình cao.
➢ Cập nhật kết quả cuộc gọi lên hệ thống.
➢ Hỗ trợ khách hàng thao tác trên hệ thống (nếu có yêu cầu).
➢ Dự kiến chạy Dự án trong khoảng 2 tháng (nếu tốt có thể làm lâu dài).

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

➢Có kỹ năng tư vấn, thuyết phục, CSKH.
➢ Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên tất cả các ngành nghề.
➢ Thái độ tốt, nhiệt huyết, muốn tìm công việc lâu dài ổn định.
➢ Giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe.

Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì

➢ Thu nhập: Lương cứng + KPIs (thu nhập upto từ 8-10tr/tháng)
➢ Không thử việc
➢ Thời gian training: 3 ngày hưởng lương
➢Môi trường thoải mái, đồng nghiệp vui tính, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 12A Núi Thành, Phường 13

