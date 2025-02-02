Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LIÊN MINH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 40 Triệu

Mức lương 10 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 27, Toà Eurowindow, 27 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 40 Triệu

Tiếp nhận data từ nguồn Marketing của công ty để khai thác và tư vấn khách hàng sử dụng các sản phẩm du lịch của công ty,

Giải đáp cho khách hàng các thắc mắc liên quan đến sản phẩm du lịch của công ty,

Theo dõi để hỗ trợ, chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ du lịch của công ty,

Khai thác, xây dựng, duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ, khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng,

Lập báo cáo công việc hàng tuần gửi quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Du lịch, Marketing, Quản trị kinh doanh, ...

Có 1 năm kinh nghiệm bán hàng và kinh nghiệm làm trong lĩnh vực du lịch. Đặc biệt là kinh nghiệm bán hàng tư vấn online.

Hiểu biết về tuyến điểm Du lịch, tâm lý khách hàng,

Kỹ năng bán hàng, chốt Sales, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc khoa học,

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng,

Chăm chỉ, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LIÊN MINH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 40 triệu VND

Lương cứng: 5 - 7 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LIÊN MINH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin