Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần mạng trực tuyến META làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: văn nghệ, thể thao, du lịch, Teambuilding của Công ty. - Các chế độ phúc lợi thăm hỏi ốm đau, thai sản, sinh nhật, hiếu hỉ,... theo quy định. - Nhiều chính sách ưu đãi dành cho nhân viên gắn bó lâu dài., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

- Tiếp nhận nhu cầu đăng ký các khóa học online trên website của công ty từ khách hàng qua: điện thoại, zalo, viber, email...

- Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc, tư vấn và chăm sóc khách hàng qua điện thoại cũng như hướng dẫn khách lựa chọn khóa học và chương trình học phù hợp với nhu cầu.

- Data có sẵn 100%, tỷ lệ khách chốt đơn cao

- Chăm sóc khách sử dụng tài khoản học online trên website của công ty.

- Tư vấn gia hạn tài khoản khóa học cho các phụ huynh và học sinh đang sử dụng khóa học.

- Xử lý các yêu cầu hỗ trợ về học tập liên quan đến học sinh.

- Data khách hàng được Công ty cung cấp, không phải đi tìm khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, sư phạm,..... hoặc các ngành nghề liên quan.

- Sử dụng tốt tin học văn phòng;

- Giọng nói chuẩn, giao tiếp linh hoạt, tạo dựng được niềm tin với khách hàng.

- Yêu thích môi trường giáo dục, tiếp xúc và trao đổi với Phụ huynh và Học sinh.

- Có Kỹ năng thuyết phục và xử lý từ chối.

- Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm tư vấn, chăm sóc khách hàng tại các trung tâm Gia sư, Trung tâm Tiếng Anh, Tin học... thuộc lĩnh vực giáo dục là 1 lợi thế.

Quyền Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 6 triệu VND - 10 triệu VND

Lương cứng: Trên 6 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

