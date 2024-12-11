Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC MD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Công ty hoạt động về lĩnh vực XKLĐ và Du học ( Nhật, Hàn );

Tư vấn, trả lời các thắc mắc của khách hàng (KH) liên quan đến sản phẩm Công ty, đưa ra sự lựa chọn đa dạng về sp cho KH, chốt sản phẩm phù hợp cho KH;

Cập nhật thông tin KH sau mỗi buổi tư vấn lên dữ liệu Data của Công ty ( tình trạng KH quan tâm mức độ như thế nào, cần lưu ý thông tin gì..);

Hàng tuần, hàng tháng lập báo cáo gửi lại quản lý trực tiếp;

Hỗ trợ tiếp đón KH lên trực tiếp Công ty nếu có;

Đảm bảo các thông tin tư vấn cho KH là thông tin chính xác nhất về Công ty;

Lên kế hoạch, đề xuất các phương án, chính sách cần thiết hỗ trợ cho công việc;

Công ty cung cấp Data KH;

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tuổi từ 21-28;

Trình độ từ Trung cấp trở lên;

Có đam mê đối với Sale – chăm sóc khách hàng;

Ưu tiên ứng viên có KN về lĩnh vực CSKH;

Kỹ năng giao tiếp tốt, khéo léo, hoạt ngôn, không nói ngọng nói lắp;

Kỹ làm việc nhóm, kỹ năng xử lý tình huống tốt;

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và có máy tính cá nhân.

Tại CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC MD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 6-8 triệu đồng;

Hoa hồng: Theo doanh số thực tế chăm sóc được + thưởng nóng;

Tổng thu nhập: từ 10-20 triệu đồng

Được đào tạo bài bản về sản phẩm, kỹ năng giao tiếp chuyên sâu và kiến thức chuyên môn khi làm việc;

Lộ trình thăng tiến rõ ràng;

Đóng BHXH, BHYT theo quy định Luật lao động khi trở thành nhân viên chính thức

Lương tháng thứ 13;

Các chế độ khác theo quy định Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC MD VIỆT NAM

