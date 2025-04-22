Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN GIÁO DỤC MỸ THUẬT BỤI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 6 Đường số 6, Cư xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thông báo thông tin lớp khai giảng đến học viên;

Hỗ trợ các yêu cầu xếp bù, chuyển lớp, bảo lưu/ hoàn phí...của học viên;

Liên hệ và hỏi thăm tình hình của học viên vắng mặt và chủ động xếp bù buổi vắng cho học viên;

Hỗ trợ giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của học viên;

Thực hiện những công việc khác do quản lý phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 18 - 21 tuổi, đang là sinh viên các trường Đại học/ Cao đẳng;

Giọng nói lưu loát, rõ ràng;

Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe và xử lý tình huống tốt;

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm cao, chủ động trong công việc;

Có laptop cá nhân phục vụ công việc.

Tại CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN GIÁO DỤC MỸ THUẬT BỤI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 96.000/ca/4 tiếng;

Được nhận quà thâm niên, sinh nhật, thưởng Lễ,.. theo chế độ công ty;

Được ưu đãi khóa học vẽ sau 3 tháng làm việc;

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động;

Được hướng dẫn và đào tạo công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN GIÁO DỤC MỸ THUẬT BỤI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin