Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BE KIND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 17 đường 7, phường Linh Trung, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Đăng tin cho thuê phòng trọ/KTX trên các nền tảng: Facebook, Zalo, Website, Chợ Tốt, Batdongsan,...

Tư vấn – nhắn tin, gọi điện cho khách hàng có nhu cầu thuê phòng

Cập nhật thông tin sản phẩm, dữ liệu khách vào hệ thống

Phối hợp cùng đội nhóm để đạt mục tiêu lấp phòng nhanh, đúng khách phù hợp

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo từ A-Z

Giao tiếp tốt, nhiệt tình, chủ động trong công việc

Yêu thích kinh doanh, thích nói chuyện, tư vấn

Biết sử dụng cơ bản Zalo OA, Facebook, Google Sheet là lợi thế

Có laptop & điện thoại làm việc riêng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BE KIND Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BE KIND

