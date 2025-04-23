Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BE KIND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BE KIND
Ngày đăng tuyển: 23/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/05/2025
Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BE KIND

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 17 đường 7, phường Linh Trung, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Đăng tin cho thuê phòng trọ/KTX trên các nền tảng: Facebook, Zalo, Website, Chợ Tốt, Batdongsan,...
Tư vấn – nhắn tin, gọi điện cho khách hàng có nhu cầu thuê phòng
Cập nhật thông tin sản phẩm, dữ liệu khách vào hệ thống
Phối hợp cùng đội nhóm để đạt mục tiêu lấp phòng nhanh, đúng khách phù hợp

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo từ A-Z
Giao tiếp tốt, nhiệt tình, chủ động trong công việc
Yêu thích kinh doanh, thích nói chuyện, tư vấn
Biết sử dụng cơ bản Zalo OA, Facebook, Google Sheet là lợi thế
Có laptop & điện thoại làm việc riêng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BE KIND Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BE KIND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Hồ Chí Minh|Hồ Chí Minh|Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

