Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO RUBY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 479/45B Tân Hòa Đông, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Theo dõi và tiếp nhận yêu cầu của khách.

Theo sát bộ phận Thiết kế để kiểm tra đúng và đủ hàng theo yêu cầu của khách.

Phối hợp với bộ phận sản xuất để giao hàng đúng tiến độ theo yêu cầu của khách.

Tư vấn khách về các sản phẩm của công ty khi có nhu cầu

Phối hợp với bộ phận giao hàng sắp xếp hàng hóa và xe để giao hàng.

Theo dõi và thu hồi công nợ đúng thời hạn

Phối hợp với phòng Kế toán báo giá và làm chứng từ thanh toán khi có yêu cầu của khách.

Làm các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Cao Đẳng

Năng động, nắm bắt thông tin tốt

Biết phân bổ công việc hợp lý theo yêu cầu QL.

Biết giao tiếp tốt, hòa nhập với môi trường mới nhanh.

Linh động trong công việc. Có khả năng xử lý tình huống

Có khả năng làm việc nhóm.

Tin học văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO RUBY Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ lễ, Tết theo quy định

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.

Được đào tạo và hỗ trợ trong quá trình làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO RUBY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin