Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIM KOREA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 28, Mai Chí Thọ, An Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Kiểm tra địa chỉ tiếng Hàn: Đảm bảo thông tin khách hàng chính xác

- Quản lý đơn hàng: Kiểm tra, nhập liệu và theo dõi đơn hàng

- Xử lý vấn đề liên quan đến đơn hàng: Giải quyết các vấn đề phát sinh, đảm bảo quy trình diễn ra suôn sẻ

- Hỗ trợ khách hàng Hàn Quốc: Trả lời tin nhắn, tư vấn và hỗ trợ khách hàng một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp

- Lên đơn và gửi hóa đơn: Quản lý và xử lý hóa đơn

- Dịch thuật: Hỗ trợ dịch các tài liệu khi cần

- Thực hiện công việc theo sự phân công của sếp: Hỗ trợ các nhiệm vụ khác khi được giao

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo tiếng Hàn giao tiếp (nói + viết) với người Hàn

- Có chứng chỉ TOPIK 5 trở lên

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc

- Kỹ năng sử dụng vi tính văn phòng thành thạo (gõ chữ nhanh)

- Chăm chỉ, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY TNHH KIM KOREA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 12 - 20 Triệu

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

- Cơ hội phát triển: Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp rõ ràng

- Môi trường làm việc: Năng động, chuyên nghiệp, và thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIM KOREA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.