Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Và In Nhãn Cao Phát Đạt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Và In Nhãn Cao Phát Đạt
Ngày đăng tuyển: 09/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2025
Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Và In Nhãn Cao Phát Đạt

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Và In Nhãn Cao Phát Đạt

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận và xử lý đơn hàng
- Theo dõi và cập nhật báo giá khách hàng.
- Hỗ trợ khách hàng.
- Hỗ trợ bộ phận Sales.
- Duy trì, củng cố và phục vụ tốt khách hàng truyền thống
- Phát triển mã hàng, dự án mới
- Theo dõi tình hình đơn hàng của từng khách.
- Theo dõi công nợ khách hàng
- Xử lý khiếu nại khách hàng
- Bảo quản trang thiết bị, công cụ cá nhân.
- Lưu biên bản duyệt mẫu, hồ sơ, chứng từ theo quy định.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế
- Tiếng anh cơ bản
- Thành thạo vi tính văn phòng.
- Kinh nghiệm ≥2 năm tại vị trí tương đương .

Tại Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Và In Nhãn Cao Phát Đạt Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của pháp luật
-Phụ cấp chuyên cần, nuôi con nhỏ
-Thưởng các dịp lễ, cuối năm, thưởng hiệu quả công việc, đóng góp sáng kiến, thâm niên…
-Cơ hội đào tạo phát triển lên vị trí cao hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Và In Nhãn Cao Phát Đạt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Và In Nhãn Cao Phát Đạt

Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Và In Nhãn Cao Phát Đạt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: A3, lô I-10-2, Đường D2 Khu Công Nghệ Cao, Phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

