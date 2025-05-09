Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Và In Nhãn Cao Phát Đạt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận và xử lý đơn hàng

- Theo dõi và cập nhật báo giá khách hàng.

- Hỗ trợ khách hàng.

- Hỗ trợ bộ phận Sales.

- Duy trì, củng cố và phục vụ tốt khách hàng truyền thống

- Phát triển mã hàng, dự án mới

- Theo dõi tình hình đơn hàng của từng khách.

- Theo dõi công nợ khách hàng

- Xử lý khiếu nại khách hàng

- Bảo quản trang thiết bị, công cụ cá nhân.

- Lưu biên bản duyệt mẫu, hồ sơ, chứng từ theo quy định.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế

- Tiếng anh cơ bản

- Thành thạo vi tính văn phòng.

- Kinh nghiệm ≥2 năm tại vị trí tương đương .

Tại Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Và In Nhãn Cao Phát Đạt Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của pháp luật

-Phụ cấp chuyên cần, nuôi con nhỏ

-Thưởng các dịp lễ, cuối năm, thưởng hiệu quả công việc, đóng góp sáng kiến, thâm niên…

-Cơ hội đào tạo phát triển lên vị trí cao hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Và In Nhãn Cao Phát Đạt

