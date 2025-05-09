Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG SỨC ĐÁ QUÝ INFINITY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 79 Đường 37, Phường 10, Quận 6, Quận 6

- Tiếp nhận, xử lý nhanh chóng và chính xác các yêu cầu, thắc mắc, khiếu nại từ khách hàng qua các kênh online: Facebook, Zalo, Website, Instagram...

- Đảm bảo phản hồi khách hàng trong thời gian tối đa 5 phút. Yêu cầu khả năng đa nhiệm và xử lý tình huống linh hoạt.

- Tư vấn sản phẩm trang sức, đá quý cao cấp phù hợp với nhu cầu, ngân sách và phong cách từng khách hàng – theo đúng tone thương hiệu IJC.

- Phân tích nguyên nhân phát sinh vấn đề, đưa ra giải pháp thỏa đáng và duy trì sự hài lòng tối đa.

- Tham gia xây dựng và triển khai các chương trình tri ân, khuyến mãi, quà tặng vào các dịp đặc biệt (Lễ, Tết, Sinh nhật...).

- Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan (bán hàng, kho, hậu mãi) để đảm bảo trải nghiệm mua sắm liền mạch.

- Làm việc theo hệ thống KPI rõ ràng: thời gian phản hồi, tỉ lệ chuyển đổi, mức độ hài lòng khách hàng, số lượng tương tác/ca...

- Hỗ trợ khách hàng đặt hàng, giải quyết đổi hàng, hoàn tiền hoặc hủy đơn hàng.

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong ngành trang sức, thời trang cao cấp, mỹ phẩm high-end, hoặc dịch vụ khách sạn 5 sao.

- Giao tiếp tốt, giọng nói chuẩn, tư duy dịch vụ tinh tế và chuyên nghiệp.

- Ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế.

- Thành thạo các công cụ hỗ trợ chăm sóc khách hàng: CRM, chatbot, Google Sheets, phần mềm quản lý đơn hàng...

- Chủ động, chịu được áp lực công việc cao, có tinh thần học hỏi và luôn đặt trải nghiệm khách hàng lên hàng đầu.

- Đầy đủ phúc lợi theo quy định: BHXH, chế độ Công đoàn, sinh nhật, lễ tết...

- Phụ cấp cơm trưa

- Thưởng Lễ, Tết (Tùy theo tình hình kinh doanh công ty)

- Có cơ hội thăng tiến, cơ hội học hỏi tại môi trường trẻ năng động

