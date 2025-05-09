Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG SỨC ĐÁ QUÝ INFINITY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG SỨC ĐÁ QUÝ INFINITY
Ngày đăng tuyển: 09/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG SỨC ĐÁ QUÝ INFINITY

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG SỨC ĐÁ QUÝ INFINITY

Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 79 Đường 37, Phường 10, Quận 6, Quận 6

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

- Tiếp nhận, xử lý nhanh chóng và chính xác các yêu cầu, thắc mắc, khiếu nại từ khách hàng qua các kênh online: Facebook, Zalo, Website, Instagram...
- Đảm bảo phản hồi khách hàng trong thời gian tối đa 5 phút. Yêu cầu khả năng đa nhiệm và xử lý tình huống linh hoạt.
- Tư vấn sản phẩm trang sức, đá quý cao cấp phù hợp với nhu cầu, ngân sách và phong cách từng khách hàng – theo đúng tone thương hiệu IJC.
- Phân tích nguyên nhân phát sinh vấn đề, đưa ra giải pháp thỏa đáng và duy trì sự hài lòng tối đa.
- Tham gia xây dựng và triển khai các chương trình tri ân, khuyến mãi, quà tặng vào các dịp đặc biệt (Lễ, Tết, Sinh nhật...).
- Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan (bán hàng, kho, hậu mãi) để đảm bảo trải nghiệm mua sắm liền mạch.
- Làm việc theo hệ thống KPI rõ ràng: thời gian phản hồi, tỉ lệ chuyển đổi, mức độ hài lòng khách hàng, số lượng tương tác/ca...
- Hỗ trợ khách hàng đặt hàng, giải quyết đổi hàng, hoàn tiền hoặc hủy đơn hàng.

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong ngành trang sức, thời trang cao cấp, mỹ phẩm high-end, hoặc dịch vụ khách sạn 5 sao.
- Giao tiếp tốt, giọng nói chuẩn, tư duy dịch vụ tinh tế và chuyên nghiệp.
- Ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế.
- Thành thạo các công cụ hỗ trợ chăm sóc khách hàng: CRM, chatbot, Google Sheets, phần mềm quản lý đơn hàng...
- Chủ động, chịu được áp lực công việc cao, có tinh thần học hỏi và luôn đặt trải nghiệm khách hàng lên hàng đầu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG SỨC ĐÁ QUÝ INFINITY Thì Được Hưởng Những Gì

- Đầy đủ phúc lợi theo quy định: BHXH, chế độ Công đoàn, sinh nhật, lễ tết...
- Phụ cấp cơm trưa
- Thưởng Lễ, Tết (Tùy theo tình hình kinh doanh công ty)
- Có cơ hội thăng tiến, cơ hội học hỏi tại môi trường trẻ năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG SỨC ĐÁ QUÝ INFINITY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG SỨC ĐÁ QUÝ INFINITY

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG SỨC ĐÁ QUÝ INFINITY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95 đường số 37, Khu dân cư Bình Phú, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

