Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HI SWEETIE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HI SWEETIE VIỆT NAM
- Hà Nội: B
- TT10
- 4 thuộc dự án Him Lam Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Thực hiện các cuộc gọi định kỳ để chăm sóc khách hàng cũ, khảo sát mức độ hài lòng và lấy phản hồi sau mua hàng.
Theo dõi các đơn hàng và tiến độ xử lý của bộ phận Sale, nhắc nhở khi có dấu hiệu trì trệ hoặc dịch vụ chưa tốt.
Ghi nhận các phản ánh, khiếu nại của khách và phối hợp xử lý nhanh chóng với các bộ phận liên quan.
Lưu trữ và cập nhật dữ liệu khách hàng trên hệ thống CRM, phân loại nhóm khách theo tần suất mua và tiềm năng tăng trưởng.
Cập nhật lịch sử mua hàng, công nợ, hàng tồn kho tại đại lý để đề xuất chính sách nhập hàng hợp lý.
Tổng hợp nhu cầu của đại lý (về sản phẩm, POSM, chương trình ưu đãi, đào tạo...)để xây dựng đề xuất hỗ trợ phù hợp.
Hỗ trợ lập danh sách chăm sóc khách hàng tham dự Workshop của đại lý, thực hiện gọi mời và xác nhận thông tin tham dự.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: 1-2 năm vị trí tương đương
Có kinh nghiệm trong ngày F&B là một lợi thế
Kỹ năng cần có:
Giao tiếp tốt, ưa nhìn
Kỹ năng thuyết trình, thuyết phục khách hàng tốt
Kỹ năng xử lý vấn đề tốt
Tin học: Word, Excel tốt
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có chí cầu tiến, trung thực, cẩn thận, có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;
Có định hướng gắn bó lâu dài với công ty
Ham học hỏi, thật thà, tỉ mỉ, chủ động, kiên trì, linh hoạt trong công việc.
Có khả năng làm việc theo nhóm, có trách nhiệm cao.
Biết sử dụng AI và vận dụng AI vào trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HI SWEETIE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH theo quy định, du lịch hàng năm, lương tháng 13 + thưởnghiệu suất công việc, thưởng chuyên cần.
Được làm việc với đội ngũ nhân sự trẻ, năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết.
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung và Ban lãnh đạo cởi mở.
Nhân viên được đào tạo các kỹ năng nâng cao, tham gia các khóa học caocấp đến từ đơn vị đào tạo uy tín như HBR.
Nghỉ phép năm theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HI SWEETIE VIỆT NAM
