Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HI SWEETIE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B - TT10 - 4 thuộc dự án Him Lam Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thực hiện các cuộc gọi định kỳ để chăm sóc khách hàng cũ, khảo sát mức độ hài lòng và lấy phản hồi sau mua hàng.

Theo dõi các đơn hàng và tiến độ xử lý của bộ phận Sale, nhắc nhở khi có dấu hiệu trì trệ hoặc dịch vụ chưa tốt.

Ghi nhận các phản ánh, khiếu nại của khách và phối hợp xử lý nhanh chóng với các bộ phận liên quan.

Lưu trữ và cập nhật dữ liệu khách hàng trên hệ thống CRM, phân loại nhóm khách theo tần suất mua và tiềm năng tăng trưởng.

Cập nhật lịch sử mua hàng, công nợ, hàng tồn kho tại đại lý để đề xuất chính sách nhập hàng hợp lý.

Tổng hợp nhu cầu của đại lý (về sản phẩm, POSM, chương trình ưu đãi, đào tạo...)để xây dựng đề xuất hỗ trợ phù hợp.

Hỗ trợ lập danh sách chăm sóc khách hàng tham dự Workshop của đại lý, thực hiện gọi mời và xác nhận thông tin tham dự.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế...các ngành liên quan khác

Kinh nghiệm: 1-2 năm vị trí tương đương

Có kinh nghiệm trong ngày F&B là một lợi thế

Kỹ năng cần có:

Giao tiếp tốt, ưa nhìn

Kỹ năng thuyết trình, thuyết phục khách hàng tốt

Kỹ năng xử lý vấn đề tốt

Tin học: Word, Excel tốt

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có chí cầu tiến, trung thực, cẩn thận, có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

Có định hướng gắn bó lâu dài với công ty

Ham học hỏi, thật thà, tỉ mỉ, chủ động, kiên trì, linh hoạt trong công việc.

Có khả năng làm việc theo nhóm, có trách nhiệm cao.

Biết sử dụng AI và vận dụng AI vào trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HI SWEETIE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

TN: 8.000.000đ/tháng + Phụ cấp ăn trưa 35.000đ/ngày

Đóng BHXH theo quy định, du lịch hàng năm, lương tháng 13 + thưởnghiệu suất công việc, thưởng chuyên cần.

Được làm việc với đội ngũ nhân sự trẻ, năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết.

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung và Ban lãnh đạo cởi mở.

Nhân viên được đào tạo các kỹ năng nâng cao, tham gia các khóa học caocấp đến từ đơn vị đào tạo uy tín như HBR.

Nghỉ phép năm theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HI SWEETIE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin