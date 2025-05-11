Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Deep Sii làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Deep Sii
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2025
Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Deep Sii

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 144, ngõ 200A, Thái Thịnh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Phụ trách quản lý các kênh giao tiếp (Page, Insta, Zalo, Hotline) của thương hiệu với 2 cộng tác viên hộ trợ.
Theo dõi, tư vấn, giải đáp các vấn đề cho khách hàng, hướng dẫn khách hàng bảo quản, sử dụng sản phẩm đúng cách.
Hỗ trợ khách đặt hàng online, kiểm tra đơn hàng, cập nhật tình trạng giao hàng.
Lắng nghe và xử lý các phản hồi về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng, dịch vụ.
Phân tích dữ liệu khách hàng.
Làm báo cáo hàng tháng.
Đề xuất chương trình khuyến mại hàng tháng.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Uu tiên các bạn từng làm việc trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, tư vấn bán hàng online về ngành F&B, cà phê, trà.
Chăm chỉ,có tinh thần trách nhiệm cao và cam kết với công việc.
Biết sử dụng Excel/Google Sheet cơ bản để quản lý dữ liệu khách hàng.

Tại Deep Sii Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng thưởng doanh số bán hàng hàng tháng .
Thưởng các ngày lễ tết, lương tháng 13, các chế độ phúc lợi khác theo quy định.
Hưởng đầy đủ các chính sách, chế độ bảo hiểm theo đúng quy định của Luật lao động.
Tham gia các hoạt động sinh hoạt tập thể, teambuilding cùng công ty (du lịch hàng năm, từ thiện, sinh nhật...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Deep Sii

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 9, ngõ 6, phố Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

