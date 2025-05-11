Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần 1OFFICE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Công ty Cổ phần 1OFFICE
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2025
Công ty Cổ phần 1OFFICE

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty Cổ phần 1OFFICE

Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Fivestar Garden, 460 Khương Đình, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Chúng tôi đang tìm kiếm chuyên viên Customer Success năng động và đam mê để gia nhập đội ngũ của chúng tôi. Bạn sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng, đảm bảo khách hàng sử dụng được sản phẩm, tối ưu được giải pháp ứng dụng vào vận hành thực tế, từ đó gia tăng được sự hài lòng và đồng hành lâu dài với giải pháp của 1Office.
Nhiệm vụ công việc chính:
Duy trì mối quan hệ bền vững và xây dựng niềm tin chặt chẽ với khách hàng từ việc tiếp nhận và hỗ trợ giải đáp thắc mắc của khách hàng về tính năng, lỗi phát sinh của phần mềm. Làm việc với đội phát triển sản phẩm để đưa ra phương án giải quyết tối ưu cho khách hàng cho 4 gói giải pháp 1HRM, 1Workplace, 1CRM, 1Office Professional.
Duy trì mối quan hệ bền vững và xây dựng niềm tin chặt chẽ
Theo dõi và cập nhật liên tục về tình hình khách hàng sử dụng dịch vụ: tăng/giảm và các nhu cầu ẩn phát sinh. Từ đó nghiên cứu các bài toán để đề xuất các phương án, giải pháp giúp gia tăng giá trị cho khách hàng trong quá trình sử dụng phần mềm.
gia tăng giá trị cho khách hàng
Gia tăng doanh thu bằng việc thực hiện các hoạt động hàng ngày như: đàm phán thương lượng, thống nhất các hợp đồng tái ký, nâng cấp hệ thống.
Gia tăng doanh thu
tái ký, nâng cấp hệ thống.
Kết nối, tìm kiếm cơ hội đối với khách hàng đã dừng sử dụng phần mềm.
Kết nối, tìm kiếm cơ hội

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên trong độ tuổi từ 1995 tới 2000
1995 tới 2000
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, tư vấn và chăm sóc khách hàng từ 1 năm.
Ưu tiên các ứng viên từng trải nghiệm khởi nghiệp, có thành tích & thành tựu nổi bật trong các hoạt động xã hội, hoạt động sinh viên và trong công việc.
Đam mê với lĩnh vực kinh doanh, luôn trong tâm thế lấy khách hàng làm trung tâm.
Giao tiếp tốt, có tư duy phân tích, thích học tập; luôn cập nhật các xu hướng của ngành và các công nghệ mới nổi, đồng thời đưa ra những ý tưởng đổi mới cho công việc của mình, cho doanh nghiệp.

Tại Công ty Cổ phần 1OFFICE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: LCB từ 8M – 13M
Thu nhập:
8M – 13M
Cơ chế thăng tiến rõ ràng.
Chính sách thi đua khen thưởng hàng tháng, hàng quý.
Thưởng lương tháng 13.
Đánh giá năng lực nhân sự 6 tháng/lần
Được đào tạo các nghiệp vụ, kỹ năng chuyên sâu về nghiệp vụ.
Nghỉ phép 12 ngày/ năm.
Thưởng các ngày lễ: 30/4; 1/5; Tết Dương lịch; 2/9, Tết Nguyên đán
Quà tặng cho các bé thiếu nhi: 1/6; rằm trung thu: Tham gia các khu vui chơi, quà tặng…
Chương trình teambuilding được tổ chức thường niên.
Hoạt động ngoại khóa thường xuyên cho nhân viên: Chương trình giao lưu ca nhạc, bóng đá, cầu lông, chạy bộ,…
Đóng BHXH đầy đủ theo quy định nhà nước. Được tham gia gói bảo hiểm sức khỏe 1Office – PTI theo chính sách công ty.
Chế độ du lịch: 1 năm/lần.
Thời gian làm việc: 08h00 – 17h45 Từ Thứ 2 – Thứ 6.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần 1OFFICE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần 1OFFICE

Công ty Cổ phần 1OFFICE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội: Tầng 3, G2, tòa FiveStar, 460 Khương Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội Hồ Chí Minh: Tầng 3, 222 Hoàng Hoa Thám, P. 12, quận Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

