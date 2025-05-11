Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Hà Thành Car Service làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH Hà Thành Car Service
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 9, Ngõ 11 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Chăm sóc khách hàng đã sử dụng dịch vụ ô tô qua điện thoại và các nền tảng mạng xã hội.
Tìm hiểu những vấn đề của khách hàng và tìm ra giải pháp, đảm bảo những feedback của khách hàng đều được lắng nghe và được giải quyết.
Đảm nhận hỗ trợ sau khi bán hàng (bảo dưỡng, sửa chữa, ...).
Làm việc với các phòng ban khác để giải quyết các vấn đề.
Quản lý dữ liệu CRM. Thực hiện khảo sát khách hàng.
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đổ tuổi từ 23 tuổi trở lên.
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
Có khả năng tư duy, Quyết liệt, chủ động tìm cách giải quyết vấn đề.
Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học cơ bản (Word, Excel, ...)
Tinh thần cầu tiến, chủ động trong công việc.
Có kinh nghiệm tư vấn dịch vụ ngành ô tô là một lợi thế.
Tại Công ty TNHH Hà Thành Car Service Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Từ 7.000.000 - 12.000.000VNĐ. Không áp KPI
Phụ cấp ăn trưa: 30.000 đồng/ ngày.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Được hỗ trợ BHXH, BHYT
Xét tăng lương định kỳ hoặc theo hiệu quả công việc
Thưởng tháng lương thứ 13, các ngày lễ…
Chế độ cưới xin, hiếu hỷ, ốm đau
Làm việc trong môi trường năng động. Cơ hội được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, phát triển nghề nghiệp và thăng tiến cao.
Tham gia du xuân/nghỉ mát/teambuilding…hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hà Thành Car Service
