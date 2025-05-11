Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH LDQT Sanofrance làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1&2 liền kề 9, Khu đô thị Xa La, Phường Phúc La, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

- Nghiên cứu nhu cầu, mong muốn của Khách hàng, lên ý tưởng cho các chương trình/ sự kiện trải nghiệm khách hàng để kết nối Khách hàng với Công ty.

- Phụ trách các công việc chăm sóc KH: Sinh nhật khách hàng, tiếp nhận phản hồi của khách hàng và chuyển cho các bộ phận liên quan để giải quyết;

-Chăm sóc khách hàng trước và sau du lịch;

-Liên hệ khách hàng bán phá giá trên các sàn TMĐT;

- Quản lý fanpage, chụp ảnh sản phẩm

- Báo cáo công việc theo tuần/ tháng/quý/năm.

- Các công việc khác được giao bởi quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

- Kinh nghiệm: 01 năm trở lên ở vị trí tương đương

- Thành thao tin học văn phòng, làm và phân tích các báo cáo, thành thao các công cụ hỗ trợ: Poweroint, Canva...

- Ưu tiên ứng viên nữ 25-35 tuổi, chưa có gia đình.

- Kĩ năng giao tiếp tốt, ngoại hình sáng.

Tại Công ty TNHH LDQT Sanofrance Thì Được Hưởng Những Gì

Lương : 7.000.000đ - 8.000.000đ.

- Ăn trưa tại Công ty.

- Đóng bảo hiểm sau khi ký hợp đồng chính thức (thử việc 2 tháng).

- Thưởng lễ, tết, du lịch hàng năm.

- Được xét tăng lương 1-2 lần/năm tùy thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH LDQT Sanofrance

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin