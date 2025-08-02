Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SP TRÍ VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SP TRÍ VIỆT
- Hồ Chí Minh: 18A Phan Văn Trị, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
TUYỂN NỮ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG THU NHẬP 10-15 TRIỆU/THÁNG
CÔNG TY DVN MEDIA
Mô tả công việc:
Trả lời tin nhắn khách hàng
Tư vấn gói dịch vụ Review của cty
Thời gian làm việc :
Làm từ thứ 2 đến thứ 7:
Từ 7h30 – 17h30 . Nghỉ trưa 2 tiếng
Mức thu nhập:
Lương cứng : 6.000.000đ/tháng
Chiết khấu doanh thu : 5% doanh thu (khoảng 5-7 triệu )
Thu nhập trung bình từ 10 – 13 triệu/tháng
Yêu cầu:
Nữ từ 18 – 30 tuổi, nhanh nhẹn, siêng năng, chịu học hỏi
Địa điểm làm việc: 18A Phan Văn Trị, phường 10, Gò Vấp TP .HCM
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SP TRÍ VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SP TRÍ VIỆT
