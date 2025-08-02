Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SP TRÍ VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 18A Phan Văn Trị, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

TUYỂN NỮ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG THU NHẬP 10-15 TRIỆU/THÁNG

CÔNG TY DVN MEDIA

Mô tả công việc:

Trả lời tin nhắn khách hàng

Tư vấn gói dịch vụ Review của cty

Thời gian làm việc :

Làm từ thứ 2 đến thứ 7:

Từ 7h30 – 17h30 . Nghỉ trưa 2 tiếng

Mức thu nhập:

Lương cứng : 6.000.000đ/tháng

Chiết khấu doanh thu : 5% doanh thu (khoảng 5-7 triệu )

Thu nhập trung bình từ 10 – 13 triệu/tháng

Biết chỉnh sửa video ảnh , capcut là 1 lợi thế

Nhạy bén , Chịu học hỏi

