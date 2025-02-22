Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 231 Trần Đại Nghĩa, phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Từ 8 Triệu

-Tiếp nhận thông tin bảo hàng của khách hàng và cập nhật vào hệ thống

-Tư vấn khắc phục các sự cố đơn giản

-Giải đáp các thắc mắc của khách hàng về tính năng sản phẩm, hướng dẫn sử dụng, các chương trình khuyến mãi, sự kiện của công ty, …

-Tư vấn cho khách hàng gói dịch vụ bảo dưỡng RO, nâng cao số lượng HĐ dịch vụ

-Liên hệ chăm sóc các khách hàng cũ theo cam kết Hợp Đồng (định kỳ 03 tháng/lần)

-Thông báo với Điều phối từng Khu vực các tình huống đặc biệt trong sửa chữa và các thông tin về chất lượng sản phẩm.

-Khảo sát thẩm định chất lượng các ca sửa chữa theo kịch bản và yêu cầu từ bộ phận quản lý

-Phân bổ các yêu cầu bảo hành của khách hàng cho KTV, TTBHUQ tại các tỉnh

-Tư vấn bán hàng qua điện thoại đối với các SP được BGĐ yêu cầu

-Tiếp nhận dự liệu qua email, Tư vấn, lập phiếu vào hệ thống

-Cập nhật dự liệu thông tin khách hàng đăng ký bảo hành điện tử

-Thực hiện các công việc khác khi được cấp quản lý giao .

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Nhân viên có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tin học văn phòng,

-Đã từng làm vị trí tương đương, Cùng ngành nghê kinh doanh, am hiểu sp kangaroo là 1 lợi thế

-Hình thức ưa nhìn,nhanh nhẹn

-Yêu cầu là nữ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

-Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện..

- Phụ cấp cha mẹ già 400.000đ/người

-Học bổng thắp sáng tương lai con trẻ - Phúc lợi cho con:

-Thưởng học sinh giỏi, xuất sắc, tết Thiếu nhi, Trung thu

-3 năm làm việc liên tục được cộng 1 ngày phép

-Thưởng ngày Tết dương lịch, Tết nguyên đán, Lễ Quốc khánh,...

-Phúc lợi thăm hỏi: Hôn nhân, sinh nhật, ốm đau

-Nghỉ mát hàng năm

-Hỗ trợ 30%-50% khi mua SP Kangaroo.

-BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin