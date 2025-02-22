Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Công Nghệ Zheng Da Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH Công Nghệ Zheng Da Việt Nam
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: KM4,quốc lộ 3, Xã Dục Tú, Đông Anh, Huyện Đông Anh
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Xử lý các công việc hàng ngày, các thư từ thương mại
Làm báo giá, bảng biểu gửi khách hàng
Các công việc khác theo tính chất phòng ban và yêu cầu của lãnh đạo
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo word, Exel
Tại Công ty TNHH Công Nghệ Zheng Da Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc từ thứ 2- thứ 7
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ Zheng Da Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
