Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Công Nghệ Zheng Da Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KM4,quốc lộ 3, Xã Dục Tú, Đông Anh, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Xử lý các công việc hàng ngày, các thư từ thương mại

Làm báo giá, bảng biểu gửi khách hàng

Các công việc khác theo tính chất phòng ban và yêu cầu của lãnh đạo

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo word, Exel

Giao tiếp tốt, hòa đồng, có tinh thần trách nhiệm cao

Tuổi từ 22 đến 35

Đọc hiểu, trả lời được tiếng Anh hoặc tiếng Trung cơ bản

Tại Công ty TNHH Công Nghệ Zheng Da Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc từ thứ 2- thứ 7

Trả lương đúng hạn mùng 5 hàng tháng

Hưởng chế độ hỗ trợ, đãi ngộ : Hỗ trợ tiền cơm trưa 50k/ bữa, sinh nhật, teambuilding, lương tháng thứ 13

Đóng đầy đủ BHYT, BHH, BHTN theo quy định nhà nước

Đào tạo kĩ năng mềm và kĩ năng chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ Zheng Da Việt Nam

