Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Công Nghệ Zheng Da Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty TNHH Công Nghệ Zheng Da Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Công ty TNHH Công Nghệ Zheng Da Việt Nam

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH Công Nghệ Zheng Da Việt Nam

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KM4,quốc lộ 3, Xã Dục Tú, Đông Anh, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Xử lý các công việc hàng ngày, các thư từ thương mại
Làm báo giá, bảng biểu gửi khách hàng
Các công việc khác theo tính chất phòng ban và yêu cầu của lãnh đạo

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo word, Exel
Giao tiếp tốt, hòa đồng, có tinh thần trách nhiệm cao
Tuổi từ 22 đến 35
Đọc hiểu, trả lời được tiếng Anh hoặc tiếng Trung cơ bản

Tại Công ty TNHH Công Nghệ Zheng Da Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc từ thứ 2- thứ 7
Trả lương đúng hạn mùng 5 hàng tháng
Hưởng chế độ hỗ trợ, đãi ngộ : Hỗ trợ tiền cơm trưa 50k/ bữa, sinh nhật, teambuilding, lương tháng thứ 13
Đóng đầy đủ BHYT, BHH, BHTN theo quy định nhà nước
Đào tạo kĩ năng mềm và kĩ năng chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ Zheng Da Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Công Nghệ Zheng Da Việt Nam

Công ty TNHH Công Nghệ Zheng Da Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 26/11F1, ấp Xuân Thới Đông 1, Xuân Thới Đông, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

