Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Chi nhánh Công ty Cổ phần mạng trực tuyến META làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 2 người

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 11 ngõ 4 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng

- Trả lời các câu hỏi liên quan đến gói đăng ký thành viên trên trang web của công ty.

- Xử lý các cuộc gọi đến.

- Ghi chép thông tin tài khoản để mở tài khoản và cập nhật dữ liệu khách hàng.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến khách hàng đang đăng ký gói thành viên bằng cách xác minh khiếu nại từ khách hàng; xác định nguyên nhân của vấn đề; lựa chọn và giải thích giải pháp tốt nhất và làm hài lòng khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm làm nhân viên bán hàng, nhân viên telesales, nhân viên kinh doanh hoặc các vị trí tương tự.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề.

- Kỹ năng lắng nghe và giao tiếp tốt.

Tại Chi nhánh Công ty Cổ phần mạng trực tuyến META Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện.

- Thu nhập không giới hạn tương xứng với năng lực (thu nhập trung bình 7 - 15 triệu/tháng)

- Mức lương cứng 6,5 triệu + % doanh số + thưởng

- Mỗi nhân viên được trang bị 01 laptop khi làm việc tại công ty.

- Chế độ nghỉ phép hằng năm 12 ngày/năm, đóng BHXH, BHYT.. theo quy định của pháp luật.

- Lương tháng 13..., thưởng lễ, Tết và các dịp đặc biệt theo quy định của công ty.

- Có mức thu nhập hấp dẫn (tùy theo năng lực và kinh nghiệm làm việc liên quan)

- Được tham gia các hoạt động nghỉ mát, team building và sự kiện lớn trong năm độc đáo, hấp dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty Cổ phần mạng trực tuyến META

