Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện các chương trình chăm sóc các khách hàng của công ty nhân dịp sinh nhật, lễ, Tết,... để thúc đẩy doanh số bán hàng
hực hiện các chương trình chăm sóc các khách hàng
Tiếp nhận và giải đáp các phản hồi, khiếu nại của khách hàng, đảm bảo các vấn đề được giải quyết kịp thời và triệt để;
Tổ chức các chiến dịch khảo sát chất lượng; nghiên cứu, đề xuất các hình thức cải tiến, nâng cao trải nghiệm khách hàng;
Tham gia xây dựng và cải tiến quy trình chăm sóc khách hàng;
Thực hiện các công việc khác theo phân giao từng thời kỳ;
Thực hiện các báo cáo kết quả thực hiện công việc cho Quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng, học vấn:
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học hệ chính quy (Không yêu cầu chuyên ngành);
Ngoại hình khá
Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, không nói ngọng, nói tiếng địa phương
Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint)
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sale, marketing, CSKH tối thiểu từ 1 năm;
Có thể đi công tác
Phẩm chất:
Tính trung thực, có tinh thần cầu tiến, có ý chí phát triển sự nghiệp.
Chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm, có mong muốn gắn bó với doanh nghiệp.

Tại CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng từ 9-12 triệu đồng /1 tháng, phụ cấp ăn trưa 30.000đ/1 ngày, phụ cấp khác (tùy theo từng thời kỳ). Phụ cấp đi công tác : 300.000đ/ngày (ngoài tiền CTP đã được TT gồm: tiền ăn, đi lại, nghỉ,…)
Công ty có môi trường ổn định, mong muốn tìm kiếm nhân sự có chí tiến thủ để đào tạo lên quản lý.
Review tăng lương cứng theo năng lực 1 năm/1 lần. Năm đầu tiên review sau 6 tháng làm việc.
Hưởng lương tháng thứ 13, thưởng theo hiệu quả công việc
Đóng BHXH sau khi vào chính thức,
Nghỉ phép 12 ngày/năm;
Du lịch, nghỉ mát, team building, ...
Môi trường làm việc: trẻ trung, thân thiện, có nhiều cơ hội phát triển.
Được đào tạo bài bản về sản phẩm và các kỹ năng mềm trực tiếp từ Tổng Giám đốc;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 71 TT1 Khu đô thị Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

