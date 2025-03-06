Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TÍN THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TÍN THÀNH
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Ngõ 68 Đ.Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Tư vấn khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của công ty
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng qua điện thoại và các kênh liên lạc trực tiếp hoặc gián tiếp
Hỗ trợ giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ
Phối hợp với bộ phận Marketing để thực hiện các chiến dịch sale hiệu quả
Báo cáo kết quả công việc cho quản lý trực tiếp
Đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, không có kinh nghiệm có thể được đào tạo
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Y tế, Nha khoa, thẩm mỹ, sức khỏe,...
Kỹ năng giao tiếp tốt, ngoại hình khá, ứng xử khéo léo
Giọng nói rõ ràng, dễ nghe
Kỹ năng lắng nghe và hiểu nhu cầu khách hàng
Thành thạo kĩ năng văn phòng cơ bản
Tư duy cởi mở, tích cực, sẵn sàng học hỏi, chủ động cao trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TÍN THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng từ 8.000.000 - 12.000.000 (hoặc thương lượng theo năng lực)+Có cơ hội Thưởng đạt KPI 2.000.000 - 6.000.000 (hoặc tùy thuộc năng lực)
8.000.000 - 12.000.000
Thưởng đạt KPI 2.000.000 - 6.000.000
Phụ cấp ăn trưa, ...
Thưởng lễ tết, sinh nhật,... theo quy định
Được tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BHTN,...
Nghỉ Lễ/Tết, hiếu, hỉ,... theo chế độ nhà nước và Công ty
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và nhiều cơ hội phát triển.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TÍN THÀNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
