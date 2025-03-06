Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TÍN THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 68 Đ.Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tư vấn khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của công ty

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng qua điện thoại và các kênh liên lạc trực tiếp hoặc gián tiếp

Hỗ trợ giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ

Phối hợp với bộ phận Marketing để thực hiện các chiến dịch sale hiệu quả

Báo cáo kết quả công việc cho quản lý trực tiếp

Đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, không có kinh nghiệm có thể được đào tạo

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Y tế, Nha khoa, thẩm mỹ, sức khỏe,...

Kỹ năng giao tiếp tốt, ngoại hình khá, ứng xử khéo léo

Giọng nói rõ ràng, dễ nghe

Kỹ năng lắng nghe và hiểu nhu cầu khách hàng

Thành thạo kĩ năng văn phòng cơ bản

Tư duy cởi mở, tích cực, sẵn sàng học hỏi, chủ động cao trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TÍN THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 8.000.000 - 12.000.000 (hoặc thương lượng theo năng lực)+Có cơ hội Thưởng đạt KPI 2.000.000 - 6.000.000 (hoặc tùy thuộc năng lực)

Phụ cấp ăn trưa, ...

Thưởng lễ tết, sinh nhật,... theo quy định

Được tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BHTN,...

Nghỉ Lễ/Tết, hiếu, hỉ,... theo chế độ nhà nước và Công ty

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TÍN THÀNH

