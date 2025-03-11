Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Công ty 29, ngõ 73 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tiếp nhận cuộc gọi, email và tin nhắn từ khách hàng

Trả lời câu hỏi của khách hàng về sản phẩm, hỗ trợ khách hàng trong quá trình đặt hàng, trả hàng và đổi trả sản phẩm

Thu nhận và quản lý khiếu nại, các vấn đề cần giải quyết của khách hàng và cung cấp thông tin tới các bộ phận phù hợp để xử lý khiếu nại đó

Theo dõi thông tin về đơn hàng và cập nhật khách hàng về tình trạng đơn hàng của họ

Tiếp nhận đơn hàng của khách, xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng

Thực hiện các công việc theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giọng nói rõ ràng, dễ nghe

Giao tiếp tốt. Khả năng lắng nghe, tiếp nhận thông tin chính xác, giao tiếp hiệu quả thái độ lịch sự.

Chịu khó học hỏi. Khả năng làm việc độc lập và đội nhóm tốt.

Kỹ năng văn phòng tốt

Có kinh nghiệm trước đó trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng trên sàn TMĐT

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL GLORY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 8.000.000 đến 10.000.000

Được tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

Hưởng tháng lương thứ 13 + thưởng năm.

Đi du lịch ít nhất 2 lần 1 năm (có cơ hội được đi du lịch nước ngoài).

Được tham gia đào tạo chuyên môn, kĩ năng thường xuyên.

Xét điều chỉnh lương, đánh giá theo năng lực định kỳ 6 tháng 1 lần.

Cơ hội thăng tiến lên các cấp quản lý, được trao quyền phụ trách các dự án vận hành quan trọng của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL GLORY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin