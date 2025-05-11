Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Tech Fitness Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH Tech Fitness Việt Nam
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: B48
- 03 Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Trực page bán hàng, tư vấn, báo giá, chốt đơn hàng với khách hàng.
Tìm kiếm và phát triển mối quan hệ với khách hàng.
Chăm sóc khách hàng,hỗ trợ giải quyết các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng….
Báo cáo và làm các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, nữ ngoại hình ưa nhìn là 1 lợi thế
Kỹ năng tìm kiếm và thuyết phục khách hàng tốt
Giao tiếp tốt, linh hoạt, năng động
Có trách nhiệm với công việc và chịu được áp lực công việc
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh ghế massage, máy chạy bộ…
Tại Công ty TNHH Tech Fitness Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 8.000.000 - 10.000.000 VNĐ (Thu nhập không giới hạn tùy năng lực)
Phụ cấp ăn trưa 700.000 đồng/tháng.
Được hỗ trợ tốt nhất về mọi mặt từ Công ty để thực hiện hiệu quả công việc.
Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định của Công ty.
Được hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi BHXH, BHYT, BHTN …
Tham gia team building, du lịch hằng năm.
Địa điểm làm việc: Tài Phát Group, B48-03 Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tech Fitness Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
