Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Tech Fitness Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B48 - 03 Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Trực page bán hàng, tư vấn, báo giá, chốt đơn hàng với khách hàng.

Tìm kiếm và phát triển mối quan hệ với khách hàng.

Chăm sóc khách hàng,hỗ trợ giải quyết các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng….

Báo cáo và làm các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, nữ ngoại hình ưa nhìn là 1 lợi thế

Kỹ năng tìm kiếm và thuyết phục khách hàng tốt

Giao tiếp tốt, linh hoạt, năng động

Có trách nhiệm với công việc và chịu được áp lực công việc

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh ghế massage, máy chạy bộ…

Tại Công ty TNHH Tech Fitness Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000 - 10.000.000 VNĐ (Thu nhập không giới hạn tùy năng lực)

Phụ cấp ăn trưa 700.000 đồng/tháng.

Được hỗ trợ tốt nhất về mọi mặt từ Công ty để thực hiện hiệu quả công việc.

Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định của Công ty.

Được hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi BHXH, BHYT, BHTN …

Tham gia team building, du lịch hằng năm.

Địa điểm làm việc: Tài Phát Group, B48-03 Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tech Fitness Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin