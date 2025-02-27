Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 8 Triệu

Mức lương 8 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 176/1 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 8 Triệu

--- Lưu ý: Vị trí này có thu nhập 8.000.000 VNĐ/tháng (chưa trừ thuế và bảo hiểm). Ngoài ra, KHÔNG CÓ thêm các phụ cấp hay thưởng nào khác. Sau khi trừ các khoản thuế, bảo hiểm, thu nhập thực nhận mỗi tháng như sau:

Lưu ý

+ Thử việc (2 tháng): 7.200.000 VNĐ/tháng

+ Chính thức: 7.473.000 VNĐ/tháng

Ứng viên vui lòng cân nhắc kỹ mức thu nhập trước khi ứng tuyển.

------

- CẦN TUYỂN ỨNG VIÊN CÓ THỂ ĐI LÀM NGAY

- Tiếp nhận thông tin từ Tư vấn tuyển sinh, liên hệ học viên có nhu cầu để sắp xếp buổi hướng dẫn kỹ thuật, kiểm tra thiết bị và hỗ trợ kỹ thuật trước khi tham gia;

- Hỗ trợ kiểm tra kỹ thuật trong quá trình học cho học viên;

- Gửi các tài liệu cần thiết cho học viên, giúp học viên sẵn sàng tham gia học tập trực tuyến;

- Phối hợp với các phòng ban: Công nghệ, Tư vấn... đảm bảo trải nghiệm học tập;

- Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng.

- Thời gian: Cần làm được cả 2 ca sau, lịch làm việc xoay ca theo sự sắp xếp của Trưởng bộ phận:

+ Ca B (4 - 5 ngày/tuần): 14h - 22h (làm ở công ty)

+ Ca D (1 - 2 ngày/tuần): 8h30 - 12h (làm việc ở công ty) & 18h - 22h (làm việc tại nhà)

+ Làm việc 06 ngày/tuần, nghỉ 01 ngày bất kỳ trong tuần;

- Địa điểm: VP tại TPHCM: Tầng 3, tòa nhà Bcons số 176/1-3, đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.

Với Mức Lương 8 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- CẦN TUYỂN ỨNG VIÊN CÓ THỂ ĐI LÀM NGAY

- CÓ LAPTOP CÁ NHÂN ĐỂ LÀM VIỆC;

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học;

- Thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm học online;

- Trung thực, nhiệt tình, không nói ngọng, nói lắp;

- Trình độ Tiếng Anh: giao tiếp cơ bản;

- Ưu tiên ứng viên nữ;

- Ưu tiên ứng viên giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát, có kỹ năng xử lý tình huống tốt;

- Khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc cao;

- Ưu tiên ứng viên đã từng làm CSKH cho các công ty giáo dục online.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì

- Review lương hằng năm;

- Lương tháng 13 (Tuỳ vào tình hình kinh doanh);

- Được đảm bảo các quyền lợi về BHXH, BHYT, chế độ nghỉ lễ, tết theo luật lao động;

- Gói khám sức khỏe định kỳ hằng năm khi trở thành nhân viên chính thức;

- Cơ hội làm việc, học hỏi, phát triển trong một công ty về đào tạo trực tuyến (e-learning) năng động;

- Cơ hội học tập miễn phí các khóa học về kỹ năng/ngoại ngữ trên nền tảng Kyna. vn (thuộc hệ sinh thái KynaforKids)

- Tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ hằng quý: Beerfest, Teambuilding, Year-end Party,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION

