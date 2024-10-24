Tuyển Quản lý chất lượng Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Số 100 đường Hữu Nghị, KCN VSIP, Phù Chẩn, Từ Sơn

Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Xử lý các vấn đề chất lượng phát sinh tại Line

- Chuẩn bị tài liệu audit nội bộ và audit khách hàng

- Am hiểu về do tĩnh điện ESD, EOS

- Làm báo cáo chất lượng tuần, báo cáo khiếu nại khách hàng

- Thực hiện các yêu cầu khác từ cấp trên

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/Nữ

- Tốt nghiệp: Cao đẳng trở lên

- Ưu tiên có kinh nghiệm trên 1 năm quản lý chất lượng ở samsung, các vendor cấp 1 của samsung

- Hiểu biết về các công cụ quản lý chất lượng cơ bản như 7 tool QC............

- Sử dụng tốt tin học cơ bản (như Excel,ppt, word, Sap.....)

- Nhanh nhẹn, chịu khó, có thể làm thêm giờ.

Tại Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn Quà tặng sinh nhật, hiếu hỉ, các ngày Lễ, Tết......... Miễn phí ăn ca 3 bữa/ngày tại công ty Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định Khám sức khỏe miễn phí tại Công ty và khám sức khỏe định kì 1 năm 1 lần Hỗ trợ xe đưa đón từ Hà Nội và TP. Bắc Ninh, Hiệp Hòa, Bắc Giang về Công ty Có căng tin, cây ATM trong khuôn viên nhà máy Tham gia vào các hoạt động ngoại khóa do công ty tổ chức cho công nhân viên hàng năm. Có cơ hội phát triển lên các cấp bậc cao hơn Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện Được tham gia các khóa đào tạo đầu vào và đào tạo kỹ thuật nâng cao trong suốt quá trình làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam

