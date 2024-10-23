Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong - Trung tâm Fico làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong - Trung tâm Fico
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
Kinh doanh/Bán hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

- Hà Nội

- Hải Phòng ...và 3 địa điểm khác

- Chăm sóc tệp khách hàng được phân công và hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của khách hàng
- Tìm kiếm, khai thác nguồn khách hàng mới dựa trên tệp KH chăm sóc
- Liên hệ đến khách hàng dựa trên nguồn data sẵn có để giới thiệu, tư vấn và bán chéo các sản phẩm khác của ngân hàng
- Chịu trách nhiệm gia tăng huy động vốn trên các khách hàng được phân giao chăm sóc và khách hàng mới
- Thực hiện công việc hướng dẫn, chăm sóc KH đảm bảo chất lượng dịch vụ theo quy định.

- Có trên 1 năm kinh nghiệm Dịch vụ khách hàng/ Telesales/ Sales/ Tư vấn/ Chăm sóc khách hàng,... Ưu tiên ứng viên các ngành Ngân Hàng/ Bảo hiểm, Bất động sản, Tài chính,..
- Có kỹ năng tốt về giao tiếp, tư vấn, thuyết phục và hỗ trợ giải đáp thắc mắc của khách hàng qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp
- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được tham gia khóa Đào tạo dành cho CBNV chuyên nghiệp, bài bản

- Lương và chính sách thưởng kinh doanh cạnh tranh, hấp dẫn, thu nhập hàng tháng từ 12 - 20 Triệu ++ (Có thể cao hơn dựa theo năng lực)
- Phụ cấp điện thoại, đi lại, ăn trưa... theo quy định
- Thưởng tháng lương 13 và thưởng hiệu quả công việc theo năng lực
- Chương trình cho vay ưu đãi dành cho CBNV
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng (nâng bậc hàng năm Chuyên viên - Chuyên viên chính - Chuyên viên cao cấp - Trưởng nhóm)
- Được tham gia các khóa đào tạo nhằm phát triển năng lực cá nhân
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, có nhiều hoạt động cộng đồng,...

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 5th Floor, Emporium Building, 184 Le Dai Hanh, Ward 15, District 11, Ho Chi Minh City

