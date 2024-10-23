Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong - Trung tâm Fico làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong - Trung tâm Fico
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
- Hà Nội
- Hải Phòng ...và 3 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
- Chăm sóc tệp khách hàng được phân công và hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của khách hàng
- Tìm kiếm, khai thác nguồn khách hàng mới dựa trên tệp KH chăm sóc
- Liên hệ đến khách hàng dựa trên nguồn data sẵn có để giới thiệu, tư vấn và bán chéo các sản phẩm khác của ngân hàng
- Chịu trách nhiệm gia tăng huy động vốn trên các khách hàng được phân giao chăm sóc và khách hàng mới
- Thực hiện công việc hướng dẫn, chăm sóc KH đảm bảo chất lượng dịch vụ theo quy định.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kỹ năng tốt về giao tiếp, tư vấn, thuyết phục và hỗ trợ giải đáp thắc mắc của khách hàng qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp
- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được tham gia khóa Đào tạo dành cho CBNV chuyên nghiệp, bài bản
Tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong - Trung tâm Fico Thì Được Hưởng Những Gì
- Phụ cấp điện thoại, đi lại, ăn trưa... theo quy định
- Thưởng tháng lương 13 và thưởng hiệu quả công việc theo năng lực
- Chương trình cho vay ưu đãi dành cho CBNV
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng (nâng bậc hàng năm Chuyên viên - Chuyên viên chính - Chuyên viên cao cấp - Trưởng nhóm)
- Được tham gia các khóa đào tạo nhằm phát triển năng lực cá nhân
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, có nhiều hoạt động cộng đồng,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong - Trung tâm Fico
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
