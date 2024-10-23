Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong - Trung tâm Fico làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Hà Nội - Hải Phòng ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Chăm sóc tệp khách hàng được phân công và hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của khách hàng

- Tìm kiếm, khai thác nguồn khách hàng mới dựa trên tệp KH chăm sóc

- Liên hệ đến khách hàng dựa trên nguồn data sẵn có để giới thiệu, tư vấn và bán chéo các sản phẩm khác của ngân hàng

- Chịu trách nhiệm gia tăng huy động vốn trên các khách hàng được phân giao chăm sóc và khách hàng mới

- Thực hiện công việc hướng dẫn, chăm sóc KH đảm bảo chất lượng dịch vụ theo quy định.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có trên 1 năm kinh nghiệm Dịch vụ khách hàng/ Telesales/ Sales/ Tư vấn/ Chăm sóc khách hàng,... Ưu tiên ứng viên các ngành Ngân Hàng/ Bảo hiểm, Bất động sản, Tài chính,..

- Có kỹ năng tốt về giao tiếp, tư vấn, thuyết phục và hỗ trợ giải đáp thắc mắc của khách hàng qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp

- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được tham gia khóa Đào tạo dành cho CBNV chuyên nghiệp, bài bản

Tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong - Trung tâm Fico Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương và chính sách thưởng kinh doanh cạnh tranh, hấp dẫn, thu nhập hàng tháng từ 12 - 20 Triệu ++ (Có thể cao hơn dựa theo năng lực)

- Phụ cấp điện thoại, đi lại, ăn trưa... theo quy định

- Thưởng tháng lương 13 và thưởng hiệu quả công việc theo năng lực

- Chương trình cho vay ưu đãi dành cho CBNV

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng (nâng bậc hàng năm Chuyên viên - Chuyên viên chính - Chuyên viên cao cấp - Trưởng nhóm)

- Được tham gia các khóa đào tạo nhằm phát triển năng lực cá nhân

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, có nhiều hoạt động cộng đồng,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong - Trung tâm Fico

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin